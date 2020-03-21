Korona virüsüne aldırmadan sahile akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Genel Korona virüsüne aldırmadan sahile akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi - Son Dakika

Korona virüsüne aldırmadan sahile akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi

7 saat önce

- (Özel) Korona virüsüne aldırmadan sahile akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi Havayı güzel bulan İstanbullular korona virüs tehlikesine aldırmadan sahillere gitti İstanbul'da sahiller, korona virüs tehlikesine aldırmayıp kendisini dışarı atan vatandaşlarla doldu.

- (Özel) Korona virüsüne aldırmadan sahile akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi

Havayı güzel bulan İstanbullular korona virüs tehlikesine aldırmadan sahillere gitti

İSTANBUL - İstanbul'da sahiller, korona virüs tehlikesine aldırmayıp kendisini dışarı atan vatandaşlarla doldu. Maltepe ve Kartal sahiline adeta akın eden vatandaşlardan bazıları balık tuttu, bazıları piknik yaptı, bazıları da spor yaptı. Korona virüsüne aldırmadan sahile giden vatandaşların oluşturduğu kalabalık havadan görüntülendi.

Dünya'da etkisini sürdüren korona virüse karşı her alanda alınan önlemler günden güne devam ediyor. İstanbul'da bazı vatandaşlar ise havayı güzel bularak korona virüs tehlikesine aldırmadan kendilerini dışarı attı. Evde kalın uyarılarına kulak asmayan vatandaşlar Maltepe ve Kartal sahiline adeta akın etti. Kimi vatandaşlar balık tuttu, kimisi arkadaşlarıyla beraber piknik yaptı, kimisi ailece sahilde yürüyüş yaptı kimisi de spor yaptı. Temiz hava almak için dışarı çıktıklarını belirten vatandaşlar sahilde kalabalık oluşturdu.

Evinin sahile yakın olduğunu belirten bir vatandaş, "Temiz hava almak için çıktık, evimiz yakın. Sahilde de çok kalabalık yok. Dışarı çıktık, temiz hava alıyoruz. Uzak durmaya çalışıyoruz. Maske kullanmıyorum. Kullanmak çok mantıklı gelmedi" dedi.

Sahile giden başka bir vatandaş, "Yoğun ama aşırı değil. Ortam da temiz bir zararı olmadığı düşüncesindeyiz. Evimiz yakın hemen dönebiliriz, fazla da durmuyoruz" diye konuştu.

Çocuklarıyla beraber sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, "Hava çok güzel evde devamlı durmaktansa dışarıda açık havada çocuklarımızla beraber yürüyüş yapıyoruz. Dışarı çıkmayın derken birbirinize yanaşmayın, mesafeniz olsun diyorlar. Bana göre turp gibiyiz Maşallah" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Yapacak bir şey yok, ya çıkacaksınız ya da çıkmayacaksınız. Aramızda 1, 2 metre mesafeli yürüyoruz. Öyle kendimizi tatmin ediyoruz işin açıkçası" şeklinde konuştu.

Korona virüsüne aldırmadan sahile akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi

İstanbul, Maltepe, Kartal, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:33 Kaynak: İHA

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