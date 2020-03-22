Korona virüsüne aldırmayarak sahile koştular - Son Dakika

İstanbul'da korona virüsüne karşı evde kal çağrılarına aldırış etmeyen vatandaşlar sahilleri doldurdu. Caddebostan sahilde yürüyüş ve spor yapan vatandaşlar havadan görüntülendi.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüsüne karşı alınan önlemler artarak devam ederken, İstanbul'da bazı vatandaşlar korona virüs tehlikesine aldırmadan kendilerini dışarı attı. Sahilde spor yapan bir vatandaş, "Spor alışkanlık oldu bize. 15, 20 yıldır spor yapıyorum. Caddebostan sahili normalde daha kalabalık oluyor. Burada pedal çevirecek alan bulamazsınız, bence insanlar gayet dikkate almış. Korona virüsünden korunmak için bence spor da yapmak lazım. Bizde önlemler alıyoruz. Spordan sonra eve gidip duş alarak evden dışarı çıkmıyoruz" diye konuştu.

Caddebostan sahilinde spor yapan ve yürüyüş yapan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

(Aykut Zor - Mustafa Biçer/İHA)