Korona virüsüne 'Dut Pekmezli' önlem - Son Dakika
Son Dakika Genel Korona virüsüne 'Dut Pekmezli' önlem - Son Dakika

Korona virüsüne 'Dut Pekmezli' önlem

11 dakika önce

Korona virüsüne 'Dut Pekmezli' önlem Korona virüsünden korunmak isteyen Erzurumlu vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren ve enerji kaynağı olan dut pekmezine yoğun ilgi gösteriyor.

Korona virüsüne 'Dut Pekmezli' önlem

ERZURUM - Korona virüsünden korunmak isteyen Erzurumlu vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren ve enerji kaynağı olan dut pekmezine yoğun ilgi gösteriyor.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağışıklığını ve enerjisini Erzurum'dan özel olarak getirttiği dut pekmezine bağlı olduğunu açıklamasının ardından dut pekmezine ilgi artmıştı. Korona virüsünün etkisini artırarak Türkiye'de de görülmesinin ardından virüsten korunmak isteyen kişilerin ilk adresleri ise dut pekmezi satan iş yerleri oluyor.

Her gün özenle üretilen dut pekmezi raflarda ki yerini aldıktan sonra gün içerisinde müşterilerin yoğun ilgisi sonrası tükeniyor. Vatandaşlar tarafından Erzurum'da soğuk kış günlerinde yoğun ilgi gören dut pekmezi şimdi de Korona virüsüne karşı vücut direncini artırmak için tüketiliyor.

Dut pekmezinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve virüse karşı birebir olduğunu ifade eden vatandaşlar," Dut pekmezi Erzurum'un özüne ait bir yiyecektir ve virüslere karşıda birebirdir. Özellikle ben aileme sabah kahvaltılarında kesinlikle dut pekmezi yediririm. Bu besini çocuklarıma sevdirdim ve herkese de tavsiye ediyorum. Erzurum'a ait yiyecektir. Genelde kışın tükettiğimiz bir besindir ve bağışıklık sistemi açısından çok güçlendiricidir. Sağlıklı bir besin olduğu için herkesin tüketmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Dut pekmezi, iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olmasının yanı sıra özellikle günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılamasıyla biliniyor.

Korona virüsüne 'Dut Pekmezli' önlem

Pekmezli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:08 Kaynak: İHA
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