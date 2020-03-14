Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor - Son Dakika

Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor

6 saat önce

Türkiye'de korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin ardından araç sürücüleri de araçlarının daha hijyenik olması için buharlı su ile yıkatmayı tercih ediyor.

Korona virüsüne karşı araç sürücüleri araçlarını buharlı su ile yıkatıyor, System.String[]

Türkiye'de korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin ardından araç sürücüleri de araçlarının daha hijyenik olması için buharlı su ile yıkatmayı tercih ediyor.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı tehdit altına alan korona virüsüne karşı Türkiye'de de vatandaşları tedbirlerini almaya devam ediyor. Türkiye'de son 3 günde korona virüsü teşhisinin 5 kişide görülmesinin ardından özellik araç sürücüleri otomobillerinin daha temiz ve hijyenik olmasını istediklerinden dolayı da araçlarını buharlı su ile yıkatıyor. Nevşehir'de de buharlı su ile araçlarını yıkatmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oto yıkamacıların önünde sıra beklemeye başlıyor. Nevşehir'de buharlı su ile araçları yıkadıklarını ifade eden işletme sahibi Asım Çapacı son 3 gündür yoğun bir talep olduğunu gece geç saatlere kadar araçları buharlı su ile yıkadıklarını söyledi. Çapacı, "Buharlı yıkamamız 160 derece su buharı ile araçlarda herhangi bir kimyasal kullanmadan içi yıkanmış oluyor araç dezenfekte edilmiş oluyor. Bu nedenle vatandaşlar araçlarının temizliğini buharlı yıkamadan yana kullanıyorlar. ve yoğun bir talep var. Buharlı yıkamada araç içi temizliği yaklaşık 45 dakika sürüyor. Araç içerisi hijyenik olsun araç içerisinde herhangi virüs, bakteri ölsün diye de aracın içerisinde 160 derece su buharı veriyoruz. Herhangi bir nem bırakmıyor. Buharlı yıkamaya şuanda çok yoğun bir ilgi var. Biz zaten buharlı oto yıkamayı 10 yıldır yapıyoruz. Ama çok nadir tercih edilen bir yöntemdi. Özellikle korona virüsünden sonra virüs ve bakteriyi öldürsün diye yoğun bir talep var. 3 gündür işlere yetişemiyoruz. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Araçlarını yıkatmak isteyenler internet sitemizden randevularını alıyorlar. İnternet sitemizden randevu almadan gelen araç sürücülerini ise burada sırası geldikçe almaya çalışıyoruz" dedi.


Aracını buharlı su ile yıkatan Cenap Pamukçu'da açıklamasında, "Korona virüsünden dolayı aracım hijyenik olsun istedim. Bu yüzden de aracımı buharlı yıkama yaptırdım. Buharlı yıkamanın virüse karşı iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Türkiye, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
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