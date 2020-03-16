Korona virüsüne karşı çöp konteynerleri de dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsüne karşı başlattığı mücadele kapsamında aldığı tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.



"Atmazsan Batmaz" sloganıyla rutin çöp toplama işlemini şehrin dört bir yanında gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöplerin toplanmasının ardından da çöp konteynerlerinin tek tek yıkama çalışmasını yapıyor.



İlaçlı suyla dezenfekte ediliyor



Alınan çöplerin ardından konteyner yıkama makinesi ile alınan konteynerler ilaçlı suyla dezenfekte edilirken olası bir virüs kaynağı olma durumunun önüne geçiliyor.



"Bu illeti hiçbir vatandaşımıza bir şey olmadan bir an önce def etmek istiyoruz"



Korona virüsüne karşı Süleymanpaşa Belediyesi olarak çalışmaları en üst seviyeye çıkardıklarını dile getiren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz. Aldığımız tedbirler kapsamında daha önceden de gerçekleştirdiğimiz konteyner yıkamalarımızı sıklaştırarak dezenfekte etmekteyiz. Devletimizin aldığı tedbirler kapsamında özellikle dezenfekte çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkarıp bu illeti hiçbir vatandaşımıza bir şey olmadan bir an önce def etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ