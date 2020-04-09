Korona virüsüne karşı muhtarın aldığı önlem - Son Dakika

Korona virüsüne karşı muhtarın aldığı önlem
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Samsun Alaçam Alidedebölmesi Mahallesi Muhtarı Fikret Kırbaş, korona virüsüne karşı aldığı önlemle dikkat çekti.
Samsun Alaçam Alidedebölmesi Mahallesi Muhtarı Fikret Kırbaş, korona virüsüne karşı aldığı önlemle dikkat çekti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan 'korona virüsü' salgını sonrasında vatandaşların evde kalması istendi. Korona virüs tehlikesine karşı ilginç bir tedbir alan Muhtarı Fikret Kırbaş, evinin giriş kapısına "Korona virüs tehlikesi geçene kadar evime misafir kabul etmiyorum" yazısı astı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:11 Kaynak: İHA
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