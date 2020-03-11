Korona virüsüne karşı okulda dezenfektan üretimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüsüne karşı okulda dezenfektan üretimi - Son Dakika

Korona virüsüne karşı okulda dezenfektan üretimi

6 saat önce

Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümünde öğrenciler öğretmenleri ile birlikte korona virüsüne karşı daha düşük maliyette dezenfektan üretiyor.

Korona virüsüne karşı okulda dezenfektan üretimi, System.String[]

Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümünde öğrenciler öğretmenleri ile birlikte korona virüsüne karşı daha düşük maliyette dezenfektan üretiyor.


Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatları ile yurt genelinde okullarda korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Okullarda kullanılan hijyen solüsyonu ihtiyacı ise 8 ildeki 26 meslek lisesinde tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrencileri temizlik ürünü üretimini askıya alarak okullar için dezenfekte maddesi üretmeye başladı. Hipoklorit ve saf suyun karışımından yapılan dezenfektan maddesine güzel kokması için esans ilave edilerek karışım özel plastik tanklarda hazırlanıyor. Hazırlanan dezenfektan okullarda püskürtme yapılmak suretiyle uygulanarak hijyen sağlanıyor.


Korona virüsüne karşı dezenfektan üretiyorlar


Okul Müdürü Vahap Gül, 9 farklı temizlik maddesi üretimi yaptıkları okullarında korona virüsüne karşı dezenfektan üretmeye başladıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının talimatı ile il genelindeki okulların dezenfekte edilmesi için üretim yaptıklarını ifade eden Gül, "Temizlik ürünleri ham madde olarak alıyoruz. Belirli formüller oranında karışımlar yaparak üretim tanklarında depolamasını yapıyoruz. Daha sonra bidonlara doldurulan dezenfektanlar okullara gönderiliyor" dedi.


Piyasaya göre daha hesaplı


Müdür Gül, okulda üretilen dezenfektanların fiyatının piyasanın oldukça altında olduğunu belirterek, "Bu ara ham madde fiyatları yükselirse ona paralel olarak fiyatlarımız artabilir. Bizim amacımız kar elde etmek değil. Asıl derdimiz öğrencilerle birlikte üretim yaparak onların öğrenmelerini sağlamak hemde ülke ekonomisine katkı sağlamak" diye konuştu. - TOKAT

Anadolu Lisesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika Haberleri
22:15 Kastamonu'da "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" dolayısıyla konferans düzenledi
22:13 Konya'da otomobiller çarpıştı: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü
22:12 YÖK'ün "koronavirüs" toplantısı sona erdi
22:11 KASTAMONU Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı
22:11 KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:19:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsüne karşı okulda dezenfektan üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]