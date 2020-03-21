Korona virüsüne karşı önlem almak isteyenler aktarların yolunu tuttu - Son Dakika
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Korona virüsüne karşı önlem almak isteyenler aktarların yolunu tuttu

6 saat önce

Denizli'de korona virüsüne karşı önlem almak isteyen vatandaşlar aktarlara akın etti.

Korona virüsüne karşı önlem almak isteyenler aktarların yolunu tuttu, System.String[]

Denizli'de korona virüsüne karşı önlem almak isteyen vatandaşlar aktarlara akın etti.


Korona virüs sebebiyle vatandaşlar her türlü önlemi almaya başlarken, aktarların yolunu tutan vatandaş özellikle vücut direncini güçlendirici ürünler, el dezenfektanı olarak da doğal yağlara yoğun ilgi gösteriyorlar.


Kentte vatandaş virüsten korunmak için eldiven, maske, el dezenfektanının dışında doğal yöntemlere başvurarak aktarlara yöneldi. Belli başlı ürünlerde yoğun talep olduğunu belirten aktar esnafı insanların daha çok vücut direncini güçlendirdiği için keçiboynuzu pekmezi, andız pekmezi, zencefil, zerdaçal, doğal arı ürünleri, bal, polen, propolis ve ellerini dezenfekte etmek için lavanta yağı, nane yağı, kekik yağı, çay ağacı yağı bu ürünlerden sattıklarını belirttiler. Fakat aktarlara gelen ürünlerin ithal olmasından dolayı esnaf artık talep artışı olan ürünlerin zor bulunduğunu dile getirdi.


Aktar Yeliz Memişoğlu, "Zencefil, zerdaçal, tarçın, havlucan bu grupları çok alıyorlar. Ada çayı, ıhlamur, kekik yine bu gruplardan en çok alınan şeyler. Vücut direncini arttırmak için propolis, keçiboynuzu pekmezi, andız pekmezi, karadut pekmezlerini alıyorlar. Arı sütü, bal, polen en çok sattığımız ürünlerden yine bu günlerde. Dezenfekte etmek için kendilerini lavanta yağı, nane yağı, kekik yağı, çay ağacı yağı bu yağlardan da çok satıyoruz ve en zor bulmaya başladığımız ürünler bunlar olmaya başladı çünkü ithalat olan ürünler yavaş yavaş ülkemizde tükenmeye başladı ve bulunması bile zorlanmaya başladığımız ürünler arasına girmeye başladı. Çok yoğunluğumuz yok müşteri potansiyelimizde bir değişme olmadı daha bilinçli alışverişler yaptıkları için daha kısa süreli alışverişler yapıyorlar istediklerini alıyorlar ve hemen gidiyorlar. Önceden daha çok gelirler ve kalırlardı şimdi ihtiyaçlarını alıyorlar ve evlerine geri dönüyorlar zaten evde kalmak en doğrusu bu durumda onlarda evlerinde kalıyorlar vücut direncini arttırıcı şeyler aldıktan sonra" dedi.


Aktarda alışveriş yapan bir müşteri de zerdaçal, zencefil bu zaten virüse karşı güzel bir önlem olduğunu söyledi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:13 Kaynak: İHA

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