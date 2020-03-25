Korona virüsüne karşı ortam dezenfekte cihazı Van'da üretildi - Son Dakika

Korona virüsüne karşı ortam dezenfekte cihazı Van'da üretildi

Dezenfekte cihazına Azerbaycan ve İran'dan talep var ama hedef iç piyasa

Ürün saniyede 2 metreküp alanı dezenfekte ediyor

VAN - Van'da İş Geliştirme Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul merkezli Türk firması tarafından korona virüsüne karşı plazma teknolojisiyle hava dezenfekte cihazı üretildi.

Van'da 9 milyon 200 bin euro'luk 'Van İŞGEM Büyüyor' projesinin hayata geçirilmesinin ardından merkezde 30 modern iş yeri yapıldı. Yeni firmaların eklendiği Van İŞGEM'e, özellikle yabancı girişimcilerin rağbet göstermesi ülke ekonomisine katkı sunuyor. Bu kapsamda İŞGEM'de faaliyet gösteren İran asıllı Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, nano ve plazma teknolojisinden yararlanarak ortamdaki bakteri, virüs ve zararlı gazları yok eden bir cihaz geliştirmeyi başardı.

Cihaz, mekaniğinde bulunan plazma teknolojisi sayesinde nano titanyumun devreye girmesiyle oksijene insan sağlığına yararlı olan negatif iyot üretiyor. Havada ve yüzeyde gözle görülmeyen toz, duman gibi mikroorganizmanın partiküllerini de yok eden cihaz, 'yerli üretim' etiketiyle seri üretime geçildi. Uluslararası patenti, ISO 9001 - CE Belgesi bulunan ve saniyede 2 metreküp alanı dezenfekte edebilen cihazın, kullanım alanının büyüklüğüne göre 4 farklı boyutta üretildi.

"Korona virüsünü çok kısa sürede dezenfekte edebilir"

İHA muhabirine konuşan Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, cihazın korona virüsünü çok kısa sürede dezenfekte edebildiğini belirtti. Üretilen en küçük cihazın 20 metrekare, en büyük cihazın ise 200 metrekarelik bir alanı dezenfekte edebildiğini ifade eden Dr. Fojlaley, "Ürünümüz plazma teknolojisiyle çalışıyor. Plazma, dezenfekte çalışmalarında kullanılan bir teknolojidir. Ancak bizim patentimiz oksijenin plazması ve insana zararı olmayan bir plazmadır. Virüs, bakteri, küf ve mayaları yok ediyor. Karbondioksit ve karbonmonoksit gibi zararlı gazları da yok ediyor. Hava cihazın plazma tüpünden geçtiği zaman oksijen plazması üretiyor. Ortaya güçlü bir dezenfektan çıkıyor. Yüzey ve havayı dezenfekte ediyor. Cihazın önünde duran birinin elbisesi bile tamamen dezenfekte olabiliyor. En küçük cihazımız 20 metrekare, en büyük cihazımız ise 200 metrekarelik bir alanı dezenfekte edebilir. Özellikle de korona virüsünü çok kısa sürede dezenfekte edebilir. Cihazımızı güçlü fanı sayesinde 2 metreküp alanı dezenfekte edebilir" dedi.

"Testlerden başarıyla geçti"

Ürünün Ankara'daki laboratuvar testlerinden başarıyla geçtiğini dile getiren yatırımcı firma sahibi İlhami Kayaçelebi ise "Ürünlerimizin bir yıl önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokentte Ar-Ge çalışmalarına başladık. Ar-Ge çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara'da ürünümüzün laboratuvarlarda test çalışmalarını yaptık. Test çalışmalarında başarı olduk ve ISO 9001 - CE Belgesi ile yerli malı belgelerini aldık" diye konuştu.

"Korona virüsü için geliştirdik"

Mevcut cihazlarını başlangıçta gribal enfeksiyonlar için ürettiklerini, ancak gelişen olaylar nedeniyle korona virüsü konusunda çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkat çeken Kayaçelebi, "Başlangıcımız gribal enfeksiyonlar içindi. Gündemde şu an korona virüs olduğu için çalışmalarımıza bu yönde ağırlık verdik. Böylece imalatımıza başladık. Çalışmalarımız sonucunda 4 grup ürün yaptık. Büyük boy ürünümüzü; hastaneler, poliklinik, bekleme salonları, büyük restoranlar ve kafeler için yaptık. İkinci ürünümüzü; eczaneler, ofis ve evler için yaptık. Üçüncü ürünümüzü; gemi, metrobüs, tramvay, toplu taşıma araçları için ürettik. Dördüncü ürünümüzü ise ambulanslar için ürettik" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz dururken dışarı vermeyi düşünmüyoruz"

İran ve Azerbaycan ülkelerinden ürüne talep olduğunu ancak korona virüsüyle mücadele eden Türkiye'ye ürünü pazarlayacaklarının altını çizen Kayaçelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürünlerimize yurt içi ve yurt dışından talep var. İran ve Azerbaycan'dan ilgi gördü. İran'da bin adet büyük boy cihaz siparişi var. Ancak biz sınırlı sayıda çalıştığımız için önce iç piyasayı düşünüyoruz. Bu durumda kendi ülkemiz dururken dışarı vermeyi düşünmüyoruz. Şu an ilimizde yan sanayi olmadığı için de sıkıntı yaşıyoruz. Ancak bu sıkıntıları yavaş yavaş aşacağız."