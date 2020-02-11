Korona virüsüne karşı sokaklara kamyonlarla dezenfektan sıktılar - Son Dakika

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Korona virüsüne karşı sokaklara kamyonlarla dezenfektan sıktılar
6 saat önce
Korona virüsü salgını nedeniyle binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği Çin'de yüzlerce kamyon bir araya gelip sokaklara dezenfektan spreyi sıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:37 Kaynak: İHA
Korona virüsü salgını nedeniyle binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği Çin'de yüzlerce kamyon bir araya gelip sokaklara dezenfektan spreyi sıktı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgına karşı çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. İnsanların maske takmadan sokağa çıkmadığı ülkede zaman zaman ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Luoyang şehrinde yüzlerce kamyon bir araya gelerek, korona virüsüne karşı gece boyunca sokaklara dezenfektan sprey sıktı. Görevliler, böylece, kenti virüsten arındırmayı amaçlıyor. - PEKİN
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