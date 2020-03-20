Korona virüsüne karşı "tarhana çorbası" - Son Dakika
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Korona virüsüne karşı "tarhana çorbası"

6 saat önce

Korona virüsüne karşı "tarhana çorbası" Virüslere karşı bağışıklık güçlendiren lezzet: "Tarhana çorbası" Türkiye'de korona virüs vakalarının artması sonrası salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların tarhanaya ilgisi arttı.

Korona virüsüne karşı "tarhana çorbası"

Virüslere karşı bağışıklık güçlendiren lezzet: "Tarhana çorbası"

UŞAK - Türkiye'de korona virüs vakalarının artması sonrası salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların tarhanaya ilgisi arttı. Uşaklı 50 yıllık tarhana üreticisi, tescilli lezzetlerden biri olan Uşak tarhanasının içerisinde bulundurduğu zengin besinler açısından tam da bu dönemde sıkça tüketilmesi gerektiğini kaydetti.

Dünyada yayılan yeni tip korona virüsün (Kovid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından önlem alan vatandaşlar, uzmanların önerilerinin doğrultusunda bağışıklık sistemini güçlendirici yiyeceklere yöneldi. Tescillenmiş lezzetler arasında yerini alan Uşak tarhanası da besleyici olması ve güç vermesi nedeniyle salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla vatandaşların tercihi oldu. Uşak'ta 50 yıldır tarhana üretimi ve imalatını yapan İsmail Yeldanlı, tarhananın içerisinde 18 doktorun olduğunu belirterek bağışıklık sistemini korumaya birebir olduğunu anlattı.

"Virüslerden korunmaya birebir"

Virüslerden korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü ve canlı tutulması gerektiğini belirten Yeldanlı, "Özellikle günümüzde korona virüsüyle ilgili bağışıklık sistemimizi korumamız lazım. Virüslerden korunmak için de tarhanayı tüketmemiz lazım. Çünkü bağışıklık sistemine en iyi çare fermantasyonlu gıdalar. Bu fermantasyonlu gıdaların başında da tarhana geliyor. Tarhanayı özellikle günümüzde tüketirsek bağışıklık sistemini de çok canlı tutmuş oluruz" diye konuştu.

"Tarhana 18 doktora bedel"

Tarhananın doğal şifa deposu olduğunun altını çizen Yeldanlı,"Neden tarhana çorbası? İçerisinde biber, domates, soğan, yoğurt, nane ve daha bir çok şey var. Onun için bu tarhana binbir derde deva diyoruz. Doktorlar alınmasın ama tarhana 18 tane doktora bedel. Dolayısıyla içerisinde bu şifa kaynakları varken bu tarhanadan bırakın vazgeçmeyi, çok güzel sarılmamız lazım. Tarhanaya gerekli önemi özellikle bu günlerde vermemiz ve bol bol tüketmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"Lezzetli bir önlem"

Her gün sabahları tarhana çorbası içerek güne başladığını dile getiren Yusuf Yeşilkuşak, vatandaşların tarhanayı sıkça tüketmesi gerektiğini belirterek, "Herkese tavsiye ederim, insanların bunu her sabah değil her akşam da içmesi gerek. Önlem için güzel ve lezzetli bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Bağışıklık için birebir bir çorba" dedi.

Korona virüsüne karşı tarhana çorbası

Türkiye, Uşak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:17 Kaynak: İHA

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