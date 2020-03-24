Korona virüsüne karşı Van Gölü suyuyla temizlik - Son Dakika
Son Dakika Yerel Korona virüsüne karşı Van Gölü suyuyla temizlik - Son Dakika

Korona virüsüne karşı Van Gölü suyuyla temizlik

6 saat önce

Korona virüsüne karşı Van Gölü suyuyla temizlik Bitlis Belediyesinden korona virüs seferberliği Bitlis Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları ve çarşı merkezini Van Gölü suyuyla yıkamanın yanı sıra evlerinden çıkamayan ve yardıma muhtaç 51 aileye ise günlük...

Korona virüsüne karşı Van Gölü suyuyla temizlik

Bitlis Belediyesinden korona virüs seferberliği

BİTLİS - Bitlis Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları ve çarşı merkezini Van Gölü suyuyla yıkamanın yanı sıra evlerinden çıkamayan ve yardıma muhtaç 51 aileye ise günlük sıcak yemek dağıtıp ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oluyor. Bitlis Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları ve çarşı merkezini Van Gölü suyuyla yıkamanın yanı sıra evlerinden çıkamayan ve yardıma muhtaç 51 aileye ise günlük sıcak yemek dağıtıp ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediyenin aşevinde hazırlanan yemekler, önce sefer taslarına dolduruluyor. Daha sonra da ekipler tarafından önceden belirlenen adreslere gidilerek yemekler bırakılıyor. Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları da ziyaret eden ekipler, hem yemeklerini bırakıyor hem de ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor. Hedeflerinin 80 aileye sıcak yemek dağıtmak olduğunu belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan, Bitlis Belediyesi bünyesinde daha önceden devam eden uygulamanın virüs sonrası daha da genişletildiğini söyledi. Dayan, "Korona virüs dolayısıyla hükümetimizin dışarı çıkmalarını yasakladığı 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine gidiyoruz. Bu vatandaşlarımızın başta ilaç ve diğer ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyoruz. Aynı zamanda belediyemize ait sosyal medya hesapları üzerinden ulaşan vatandaşlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca 51 aileye öğle ve akşam olmak üzere günde 2 kez sıcak yemek bırakıyoruz. Belediye olarak bütün tedbirlerimizi aldık. Sahaya hakim durumdayız. Elimizdeki listenin dışında durumu iyi olmayan vatandaşlara da ulaşıyoruz. Ayrıca korona virüs dolayısıyla kapanan birçok iş yeri çalışanına da gıda kolileri ulaştırıyoruz. Yine ihtiyacı olanların sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Zabıta ekiplerinin iş yeri denetimleri devam ediyor

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştırırken, kentte bulunan market, şarküteri, bakkal, kasap, fırın, pastane ve unlu mamuller üreten işletmelerde hijyen kontrolü yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası özellikle dezenfektan, temizlik ve kuru bakliyat ürünlerinde fahiş fiyat artışını kontrol altında tutmak amacıyla denetimlere ara vermeden devam edildiğini bildirdi. Bu kapsamda fırın, pastane ve unlu mamuller üreten işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, genel ve kişisel hijyen koşulları kontrol edildi. Denetimlerde, korona virüs ve salgın hastalıklara karşı alınması gereken önlemler konusunda çalışanlar bilgilendirilerek, eldiven, bone ve maske kullanmayan çalışanların iş yerlerine de uyarılarda bulunulduğu belirtildi.

"Kuralları ve tedbirleri en verimli şekilde uygulayalım"

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da, temizlik ve hijyen kurallarına uyan esnafa teşekkür ederek, "Çok ciddi bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden korona virüs hastalığıyla mücadelemizi hep birlikte vereceğiz. Yaptığımız tüm çalışmalarda insan sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Yakın temasla geçebilen bu virüsten korunmak için tüm kuralları, tedbir ve önlemleri en verimli şekilde uygulamalıyız. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan bu konuda daha hassas olmalarını istiyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte sıkıntısız bir şekilde atlatacağız" dedi.

Korona virüsüne karşı Van Gölü suyuyla temizlik

Bitlis Belediyesi, Van Gölü, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:44 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Polis önce anonsla uyardı, sonra yaşlıları tek tek topladı Virüs et fiyatlarını artırdı, kasapların işleri yüzde 80 düştü
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı         
20:42
Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı         
20:01
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti         
18:11
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
18:06
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi         
17:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 15:44:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsüne karşı Van Gölü suyuyla temizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]