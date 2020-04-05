Korona virüsüne karşı vatandaşlara böyle destek oluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir fırın, askıda ekmek kampanyası başlattı.



Dünyada korona virüsüne (Covid-19) karşı mücadele devam ederken, Türkiye birlik ve beraberliği ile örnek olmaya devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde de virüs nedeniyle ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara askıda ekmek uygulaması başlatıldı. Kampanyayı başlatan fırın işletmecisi Samet Polat, korona virüsün ülkenin gördüğü zor dönemlerden biri olduğunu belirterek, "Bulunduğumuz bu zor günlerde ihtiyaç sahibi insanlara bir nebze katkımız olması adına askıda ekmek kampanyası başlattık. Sağolsun vatandaşlarımız da bizlere bu yönde destek sağlıyorlar. Aldıkları ekmeğin yanında paylaşmak istedikleri için askı içinde ekmek alıyorlar. İhtiyaç sahiplerine bu yönde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz bu ortam şuan insanları zaman zaman zor durumda bırakıyor. Askımızda her gün ekmeğimiz bulunuyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Yardımda bulunan vatandaşlarımızın yardımını Rabbim kabul eylesin" dedi.



Kampanyaya destek olan Ali Osman Karakuş isimli vatandaş, "Ülkemiz Covid-19 salgını ile mücadele ediyor. Toplum olarak birlikte olmamızın ve kenetlenmemizin zamanı olduğunu düşünüyorum. Burada gördüğümüz gerçekten güzel bir uygulama. Devletimizin 'Biz Bize Yeteriz' dediği projenin halk içerisindeki sosyal uygulaması diyebiliriz. İmkanı iyi olanlar ekmeği alarak askıya asıyorlar. Buradaki amaç, ihtiyacı olanın ihtiyacının giderilmesi. Buradaki en önemli şey ise kimse kimseyi tanımıyor. Yani ne ekmeği alanı biliyorlar ne de parasını vereni biliyorlar, çok güzel bir uygulama. Sandıklı tarihini incelediğimizde buna benzer yardımlaşma çeşitlerinin olduğunu biliyoruz. Hali vakti olan eskiden ayakkabıcıya gider, 3-4 ayakkabı parasını verir. Buralar küçük olduğu için herkes birbirini bilir, esnaf da halkın durumunu bilir, kimin ihtiyacı var, kimin ihtiyacı yok ona göre bir yardımlaşma uygulanır. Fırınlarda ise özellikle Ramazan aylarında uygulanan bir gelenek bu. Ama böylesi zor günlerde, çünkü çoğu iş yeri kapalı, çoğu insanımız evden çıkamıyor, çoğu insanımız da çalışamadığı için maddi anlamda ihtiyaç sahibi olabiliyor. Güzel bir uygulama. Keşke bütün esnaflarımızda bu tür uygulamalar çoğalsa" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR