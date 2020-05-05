Korona virüsüne rağmen ihracat sürüyor - Son Dakika
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Korona virüsüne rağmen ihracat sürüyor

6 saat önce

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının ilk dört ayında 476 milyon 628 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında bir artış gösterdiği belirtildi.

Korona virüsüne rağmen ihracat sürüyor, System.String[]

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının ilk dört ayında 476 milyon 628 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında bir artış gösterdiği belirtildi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, dünya ticaretinde önemli daralmalar yaşanırken, bu durum ülke ihracatımızda kısa süreli de olsa düşüşlere yol açtığı ifade edildi.


Konuyla ilgili bilgi veren Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden 2020 Ocak-Nisan döneminde 112 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirterek "Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; yüzde 9 artış ve 303 milyon 588 bin 790 dolar tutarında ihracatla fındık ve mamulleri birinci sırayı, yüzde 5 artış ve 51 milyon 212 bin 333 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci sırayı, yüzde 29 düşüş ve 37 milyon 906 bin 147 dolar tutarındaki ihracatla madencilik ürünleri üçüncü ve yüzde 86 oranındaki bir artış ve 31 milyon 691 bin 219 dolar tutarındaki ihracatla su ürünleri ve mamülleri dördüncü sırayı almıştır. Bölgemizden 2020 Ocak-Nisan döneminde 112 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerden Almanya'ya yönelik ihracatımızda yüzde 57, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracatımızda yüzde 48, Gürcistan'a yönelik ihracatımızda yüzde 22 ve Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda ise yüzde 4 oranında önemli artışlar yaşanmıştır. İtalya'ya yönelik ihracatımızda ise yüzde 4 oranında düşüş yaşanmıştır" dedi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, dünya ticaretinde önemli daralmalar yaşandığını bu durum Ülke ihracatımıza kısa süreli de olsa düşüşlere yol açtığını kaydeden Kalyoncu, "İller bazında yapılan ihracatta yüzde 38 oranında en yüksek ihracat artışı yaşanan Artvin ili ihracatındaki bu artışın en önemli nedeni, yılın ilk 4 ayında Gürcistan'a yapılan yaş meyve sebze ürünleri ile demir çelik ürünleri ihracatındaki artıştan kaynaklanmıştır. Gümüşhane ilimiz ihracatındaki düşüşün ana nedeni ise il ihracatının tamamını oluşturan madencilik ürünleri ihracatında Çin Halk Cumhuriyetine yapılan ihracatın düşüşünden kaynaklı olup, bunun da en büyük nedeni yılın ilk aylarında Çin Halk Cumhuriyetinde etkili olan Covid-19 salgınının yol açtığı üretimin durmasından kaynaklı ürün alımlarının iptal edilmesidir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, dünya ticaretinde önemli daralmalar yaşanmış olup, bu durum Ülke ihracatımıza kısa süreli de olsa düşüşlere yol açmıştır. Önemli ihraç pazarlarımızda Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler, imalatların durması sevkiyatların iptal edilmesi ülke ihracatımızda da olumsuz etki yapmıştır. Ancak, bölge ihracatımızda çok şükür büyük kayıplara yol açmamış, önümüzdeki aylarda kısmı bir düşüşün artından sonraki aylarda yaşanacak toparlanma ile 2020 yılı ihracatımızı artışla kapatacağımızdan ümitliyiz" diye konuştu. - TRABZON

Gümüşhane, Trabzon, İhracat, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 08:44 Kaynak: İHA


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