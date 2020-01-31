Korona virüsünü 15 dakikada tespit eden test geliştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüsünü 15 dakikada tespit eden test geliştirildi - Son Dakika

Korona virüsünü 15 dakikada tespit eden test geliştirildi

6 saat önce

Çin'in Wuxi kentinde, uzmanlar korona virüsünü 15 dakikada tespit edebilecek yeni bir test geliştirdi.

Korona virüsünü 15 dakikada tespit eden test geliştirildi, System.String[]

Çin'in Wuxi kentinde, uzmanlar korona virüsünü 15 dakikada tespit edebilecek yeni bir test geliştirdi.


Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) dünya genelinde acil durum ilan ettiği korona virüsü için, Çinli uzmanlar yeni bir test geliştirdi. Çin Bilim ve Teknoloji Ofisinin yapılan açıklamaya göre, geliştirilen yeni test kişide virüsün olup olmadığını 8-15 dakika arasında tespit edebiliyor. Çin Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsü ve Wuxi merkezli bir yüksek teknoloji şirketi uzmanlarının ortak çalışması olan testin taşınabilir olmasının kullanımı kolaylaştırdığı ifade edildi. Test kitinin seri üretime geçtiğini bildiren uzmanlar, testin günde 4 bin kişide uygulanabileceğine vurgu yaptı. Hükümet yetkililerinin de destek verdiği test, Çin'in Hubei bölgesinde uygulanmaya başlandı. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
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