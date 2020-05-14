Korona virüsünü 39 günde yenen 64 yaşındaki yaşlı adam alkışlarla evine uğurlandı - Son Dakika

Korona virüsünü 39 günde yenen 64 yaşındaki yaşlı adam alkışlarla evine uğurlandı

BİLECİK - Bilecik'te Korna virüs (Covid-19) salgına yakalanan 20 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 39 günlük tedavisi süre hasta iyileşerek alkışlarla evine uğurlandı.

Bilecik Devlet Hastanesinde Korona virüs (Covid-19) tanısıyla yatmakta olan 64 yaşındaki yaşlı adam 20 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 39 günlük tedavisinin ardından şifa ile sağlığına kavuştu.

Hasta hastane çalışanların alkışları arasından hastaneden uğurlanırken, "Önce Allah sonra size hepinize teşekkür ediyorum verdiğiniz emeğe karşı teşekkür ediyorum, burada çalışan doktor ve diğer herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Ardından hasta sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilip evine uğurlandı.