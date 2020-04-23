Korona virüsünü yendiler, hastalara umut oldular - Son Dakika

Korona virüsünü yendiler, hastalara umut oldular

Korona hastaları için umut oldular

GAZİANTEP - Gaziantep'te korona virüsü yenen dayı ile yeğen ve sağlık çalışanı, diğer korona hastaları için plazma bağışında bulundu.

Korona virüsü tedavisi tamamlanan 56 yaşındaki Memik Pirbudak ve yeğeni 34 yaşındaki Hasan Çokgezer ile 50 yaşındaki sağlık çalışanı Ali Tabanıyatsı, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde korona virüs hastaları için 200 mililitrelik 9 ünite plazma bağışında bulundu.

Korona virüs tedavisi olumlu sonuçlanarak iyileşen hastalardan alınan kanın patojenlerinden arındırılarak tedavileri süren hastalara nakledilerek tedavi edilmesini öngören yöntemi Türkiye'de ilk kez kamuoyuyla paylaşan Gaziantep Üniversitesinde hastalığın tedavisine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda tedavileri tamamlanan ve gönüllü olarak bağışta bulunan 3 korona virüs hastasından, tedavileri devam eden hastalara transfer edilmek üzere 9 ünite plazma alındı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, aynı anda 10 hastadan plazma alınma kapasitesine sahip Aferiz Ünitesi'nde Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, Hemotoloji Uzmanları Prof. Dr. Vahap Okan ve Doç. Dr. Handan Şahin ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rektör Gür, Gaziantep'te yaşayan ve İngiltere'den gelen yaşlı bir kadın yakınından virüs bulaşan Memik Pirbudak, yeğeni Hasan Çokgezici ve sağlık çalışanı Ali Tabanıyatsı'nın tedavileri sonucu hastalığı atlatarak vücutlarında antikor oluştuğunu ve plazma vermek için donör kriterlerini taşıdıklarını kaydetti.

Dünyada 200'den fazla ülke ve bölgenin korona virüs salgınına karşı amansız bir mücadele verdiğini hatırlatan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, ülkemizin altyapısının sağlamlığı sayesinde mücadelede son derece iyi bir noktada olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin sağlık alt yapısı ve sağlık çalışan kadrosu iyi olması nedeniyle iyi durumdayız. Gaziantep kalabalık bir şehir olmasına rağmen salgınla mücadelede iyi olan şehirlerimizden birisi ve vakalar geç başladı. Bugün itibariyle donör olabilme kriterlerini sağlayan iyileşmiş hastalardan bağış almaya başladık. Üniversite olarak kamuoyuyla salgına mücadelenin başladığı ilk günlerde paylaştığımız patojenlerden arındırılmış İmmün Plazma Tedavisi Yöntemi çok önemli. Ancak bunun için öncelikle hastalıktan kurtulmuş donörlere yani vücudunda antikor oluşan bağışçılara ihtiyacımız var. Sağ olsunlar bağışçılarımız çıkmaya başladı. Buradaki arkadaşlar ilk bağışçılarımız. Kendileri hastalığı atlattıktan sonra, özelikle kendilerinden sonra tedavi arayan ve tedavi olmak için uğraşan insanlara yaptıkları plazma bağışı ile şifa olmak istediler. Bizi kırmadılar. Bu bağışçılarımızın hastalıktan kurtulan diğer insanlara da örnek olmasını diliyoruz" dedi.

Her hastaya 200 mililitre plazma

Donörlerden plazma alınmadan önce korona virüs plazma bağışçısı kurallarına uygunluğunun dikkatli bir şekilde test edildiğini de vurgulayan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "200 mililitre halinde ayrı ayrı özel paketlenmiş plazmaları 3 kovid hastamıza verebiliriz. Böylece 3 bağışçımızdan almış olduğumuz bin 800 mililitre plazmayı 3 veya ihtiyaç halinde 9 hastamıza kullanabiliriz. Bu konuda Gaziantep Üniversitesi çok şanslı. Bugün aldığımız bin 800 mililitre plazmanın bir kısmını hızlı bir şekilde yoğun bakımda yatan hastalarımıza veriyoruz. Geri kalan plazmalarımızı da dondurarak Kızılay'ın listesindeki hastalara nakledilmek üzere gönderiyoruz. Bu durum Gaziantep açısından çok önemli. Gaziantep'te ilk defa bir plazma donör alımı ve uygulaması yapıldı. Umarım bizim ve hastalarımız açısından da bir umut olur. Bu hastalarımız da diğer donörlere önemli bir emsal olur. Diğer bağışçılarımız da sırayla gelirlerse bundan da hem Türkiye hem de hastalarımız faydalanmış olacak" şeklinde konuştu.

İyileşen hastalara "bağış yapın" çağrısı

Korona virüsü İngiltere'den Gaziantep'e gelen teyzesinden kapan Memik Pirbudak ile yeğeni Hasan Çokgezici ve Ali Tabanıyatsı, öncelikle tedavilerini sağlayan sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, hastalıktan kurtulanlara ise mutlaka plazma bağışı yapmaları çağrısında bulundu. Hastalığı geçirdikleri sırada sıkıntılı anlar yaşadıklarını hatırlatan bağışçılar, "Bizim ya da bizim gibi hastalıktan kurtulan insanların yaşadıklarının kat kat ağırı durumda insanlar yoğun bakım ünitelerinde, solunum cihazlarına bağlı olarak kendileri için bağışlanacak kanları bekliyorlar. Onların beklentilerini boşa çıkarmayalım. Sıkıntılı dönemde, hayata tutunma mücadelesi veren, belki herhangi birimizin vereceği kan ile yaşama dönecek olan insanlara umut olalım. ve unutmayalım, bizler kurtulduk ama daha kurtulmayı bekleyen yüzlerce insan var. İnşallah insanlar için umut oluruz" diye konuştu.