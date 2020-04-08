Korona virüsünü yenen belediye başkanı:

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsünü (Covid-19) yenen Ordu'nun Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, "Hastanede sigara içenlerin bu hastalığı daha ağır geçirdiğini gördüm" dedi.



Ordu'nun Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Tandoğan, yaklaşık 2 hafta önce sırt ağrısı ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede, yapılan korona virüsü testleri pozitif çıktı. Hastanede bir süre tedavi gören ve evinde kendisini karantinaya alan Belediye Başkanı Tandoğan, bu salgın hastalığı yenmeyi başardı.



Korona virüsü salgınından doktorların sayesinde kısa zamanda kurtulduğunu belirten Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilk günlerden itibaren 'evde kalın' çağrısı yaptıklarını ifade ederek, "Kısa bir süre önce korona virüsüne yakalandık ama şuanda pozitif olan durumumuz negatife döndü. Sağlığımız yerinde. Ben ilk günden beri 'evde kalın' dedim ama kendimiz işimiz icabı evde kalamadık. Bunu dememizin mutlaka bir sebebi var. Bunu vatandaşlarımız anlayışla karşılasınlar. Mutlaka virüs bizi değil, biz bu virüsü yeneceğiz. Sağlık personellerimiz çok özveri ile çalışıyorlar, bizlere hizmet ediyorlar. Bunu da sadece Türk sağlık çalışanlarında görüyorum" dedi.



"Sigara içenler bu hastalığı ağır geçiriyor"



Başkan Tandoğan, hastanedeki tedavi sürecinde, sigara içen kişilerin korona virüsüne karşı dirençlerinin daha düşük olduğunu ifade ederek, "Ben virüsü kısa zamanda yendim. Bunu da hayatımda sigara içmememe ve sağlığıma dikkat etmemden dolayı beni fazla etkilemedi. Bunlar çok önemli. Mutlaka sigarayı bırakın, sigara içenlerin hastalığı daha ağır şekilde geçirdiğini gördüm" ifadelerine yer verdi.



Tandoğan ayrıca, virüsle mücadele konusunda hükümetin büyük bir çaba gösterdiğini de sözlerine ekledi. - ORDU