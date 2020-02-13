Korona virüsünün merkezi Hubei eyaletinde "çalışmayın" talimatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüsünün merkezi Hubei eyaletinde 'çalışmayın' talimatı - Son Dakika

Korona virüsünün merkezi Hubei eyaletinde "çalışmayın" talimatı

6 saat önce

Çin'de korona virüsü salgının ilk ortaya çıktığı Euhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde yetkililer, kurumların 20 Şubat'tan önce açılmaması talimatını verdi.

Korona virüsünün merkezi Hubei eyaletinde

Çin'de korona virüsü salgının ilk ortaya çıktığı Euhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde yetkililer, kurumların 20 Şubat'tan önce açılmaması talimatını verdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü salgını nedeniyle ölü sayısı artmaya devam ediyor. Hubei eyaletinde Çarşamba günü kayıtlara geçen vaka sayısı, önceki güne kıyasla yaklaşık 10 kat artarak 14 bin 840'a yükseldi. Hubei eyaletinde salgın nedeniyle ölenlerin sayısı bin 310'a, toplam vaka sayısı da 48 bin 206'ya yükseldi.

Salgın nedeniyle eyalet genelinde firmalar da kepenk indirdi. Sokakların boş olduğu eyalette insanlar evlerinden çıkmazken mağazalar da açılmıyor. Yerel yetkililer çalışmama süresinin uzatılmasını talep ederek, kurumların 20 Şubat'tan önce açılmaması talimatını verdi.

Öte yandan Çin'de iktidarda bulunan Çin Komünist Partisi'nin Hubei Eyalet Sekreteri Jiang Chaoliang görevinden alındı. Eyalet sekreterliği görevine Şanghay Belediye Başkanı Ying Yong getirildi.

Wuhan'da Ma Guoqiang'dan boşalan parti sekreterliği koltuğuna ise Wang Zhonglin getirildi.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Hubei, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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