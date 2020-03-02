Korona virüsünün yayılmasından sorumlu tarikat lideri özür diledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüsünün yayılmasından sorumlu tarikat lideri özür diledi - Son Dakika

Korona virüsünün yayılmasından sorumlu tarikat lideri özür diledi

7 saat önce

Güney Kore'de, korona virüsü salgınının yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri, gözyaşları içinde özür diledi.

Korona virüsünün yayılmasından sorumlu tarikat lideri özür diledi, System.String[]

Güney Kore'de, korona virüsü salgınının yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri, gözyaşları içinde özür diledi.

Korona virüsü başta Çin olmak üzere dünya genelinde yayılıyor. Çin'den sonra en fazla korona vakasının görüldüğü Güney Kore'de salgının bu denli yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri özür diledi. Kameraların karşısına çıkarak diz çöken Shincheonji Kilisesi adlı tarikatın 88 yaşındaki lideri Lee Man-hee, "Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim" dedi. Gözyaşlarını tutamayan ve ağlayan Man-hee, "Elimizden gelen çabayı gösterdik ama engelleme konusunda başarısız olduk. İnsanların affına sığınıyorum. Çabaları nedeniyle hükümete minnettarım. Hükümetin de affına sığınıyorum" açıklamasını yaptı.

Shincheonji Kilisesi, Güney Kore'deki korona virüs vakalarının en az yarısıyla ilişkilendiriliyor.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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