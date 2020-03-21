Korona virüsüyle ilgili asılsız haber yapan 5 şahıs gözaltında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Korona virüsüyle ilgili asılsız haber yapan 5 şahıs gözaltında - Son Dakika

Korona virüsüyle ilgili asılsız haber yapan 5 şahıs gözaltında

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde özel bir hastanenin önünde çekilen fotoğraf ile kentte korona virüs olduğuna dair sosyal medyada asılsız paylaşım yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Korona virüsüyle ilgili asılsız haber yapan 5 şahıs gözaltında, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde özel bir hastanenin önünde çekilen fotoğraf ile kentte korona virüs olduğuna dair sosyal medyada asılsız paylaşım yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde çekilen fotoğraf ile asılsız haber yapanlar hakkında hastane sahibi şikayetçi oldu. Hastane sahibi Naim Akça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz de görünen salgın ile ilgili alınabilecek önlemleri aldık alıyoruz. Yine Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda tüm süreçleri yürütüyoruz. Bu sebeple kurumumuza gün içerisinde başvuran bir hastamızın belirlenen sevk zinciri içerinde sevkini gerçekleştirdik. Bizim bilgimiz haricinde sosyal medyaya servis yapılan fotoğraf ile ilgili üzüntü duymaktayız. Asılsız haber yapan ve halkımızı paniğe sokmak isteyen kişi ve kişiler hakkında gerekli işlemleri başlatacağımızı kamuoyuna bildiririz" ifadelerine yer verdi.

Şikayet üzerine polis ekipleri, paylaşım yapan Umut A., Adem Ö., Muhammet D., Orhan B. ve Emriye Y. isimli şahsıları gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi savcılık tarafından 'Halk arasında korku ve panik yaymak amacıyla tehdit suçu' hakkında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bunun üzerine 'halk arasında korku ve panik yaymak amacıyla tehdit suçu' ile ilgili savcılığa sevk edilen Umut A., Adem Ö., Muhammet D., Orhan B., Emriye Y. isimli şahıslar mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Akça, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:07 Kaynak: İHA

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