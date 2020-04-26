Korona vizyon projeleri durduramadı
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Salgınla etkin mücadelesi ve sosyal yardımlaşma çalışmalarıyla öne çıkan Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın kalbinde büyük bir değişimi başlatacak olan vizyon projelerini aralıksız olarak sürdürüyor.
Salgınla etkin mücadelesi ve sosyal yardımlaşma çalışmalarıyla öne çıkan Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın kalbinde büyük bir değişimi başlatacak olan vizyon projelerini aralıksız olarak sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:03
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