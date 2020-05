Korona'ya inat Salihli çiftçisi üretiyor

Tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip korona virüse inat Manisa'nın Salihli ilçesindeki çiftçi üretime ara vermeden gece gündüz devam ediyor. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da üretime devam eden Salihli çiftçisine teşekkür etti.



Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ne yazık ki uzunca bir süredir ülkemizi de etkilemektedir. Alınan tedbirler ve uygulanan tedaviler sağlık çalışanlarımızın özverisiyle çok şükür ki güzel sonuçlar vermektedir. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımız üstlerine düşeni fazlasıyla yapmış, büyük fedakarlıklarda bulunmuşlardır. Bunun için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



"Çiftçimiz özverili çalışmaktadır"



En az sağlık çalışanları kadar özveriyle çalışan Türk çiftçisinin de ülkemize kattığı değerin çok önemli olduğunu belirten Yalvaç, "Üretimin her aşamasında alın teriyle toprağı işleyen Salihli Ovamızın fedakar çiftçilerini yaptığımız arazi çalışmalarında her zaman işinin başında gördük. Salihli Ovamız bilindiği üzere Türkiye'nin en verimli topraklarından biridir. Ovamız genelinde her türlü sebze ve meyve yetişmektedir. Ürettiğimiz sebze ve meyveler hem ülkemizin hem de dünyanın dört bir yanına dağılmaktadır. Atadan beri bu işi yapan kadın-erkek, yaşlı-çocuk demeden toprağını işleyen Salihli çiftçisi yeni üretim sezonu başladığından beri virüsle mücadelede daha fazla çaba göstermiş, ülkesini gıdasız bırakmamak adına daha bir özveriyle çalışmıştır. 120 bin dekara yakın sofralık ve kurutmalık üzüm, 80 bin dekara yakın zeytin, 5 bin dekara yakın kayısı, kiraz, karpuz, erik, çilek, domates, biber, patlıcan, barbunya, börülce, enginar, brokoli, marul, karnabahar ve bunlar gibi daha bir çok sebze ve meyve en iyi koşullarda yetişmektedir." diye konuştu.



"Rafların boş kalmamasında çiftçimizin rolü çok büyük"



Yalvaç sözlerine şöyle tamamladı: "Yalnızca sebze ve meyve yetiştiriciliği değil büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde et ve süt üretimi bakımından da ülkemize katkı sunulmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanındaki hal, pazar ve marketlerin boş kalmamasında Salihli Çiftçisinin rolü sahip olduğumuz verimli topraklar bakımından çok büyüktür. Biz de Salihli Ziraat Odası yönetimi olarak yönetime geldiğimizden beri tüm çiftçilerimizin şimdiye kadar olduğu gibi yanında ve yakınında olup 7/24 onlarla birlikte üretim mücadelesine devam edeceğiz." - MANİSA