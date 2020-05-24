Korona yasağından memnun olan yaşlı çift, sokağa çıkmanın keyfini yaşadı - Son Dakika

Tokat'ta bayram günü eşiyle sokağa çıkma keyfini yaşayan 70 yaşındaki Tülin Akgün, korona virüs salgını nedeniyle kocasının evden çıkamamasından memnun olduğunu belirterek, "Benim beyim kumarcı, o durdu. Para biriktirdi. Ben çok rahatım, orucumu tuttum" dedi.



Tokat'ta soğuk havaya rağmen sokağa çıkma izni kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar caddelerde yürüyüş yapma imkanı buldu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramını tüm Türkiye evinde geçirirken, sokağa çıkma keyfi yaşayan vatandaşlardan Erol Akgün (73) ile Tülin Akgün (70) çifti duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tülin Akgün, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından memnun olduğunu ifade ederek, "Sokağa çıkma kısıtlamasından memnunum. Benim beyim kumarcı, o durdu. Para biriktirdi. Ben çok rahatım, orucumu tuttum. Korona virüs gitmesin Türkiye'den. Eşim sürekli kulüpte idi, yasak nedeniyle gidemedi. Bu nedenle ben çok memnunum, dürüst olup dürüst söylüyorum" dedi.



Eşinin sözlerine katıldığını ifade eden Erol Akgün ise eskinden kulüp çalıştırdığını ve alışkanlığı olduğunu belirterek, "Kulübe gidip geliyorduk. Bende gidemediğim için memnunum. Niye memnunum? Artık dışarı çıkamıyorum. Param cebimde kalıyor. Torunlarla haşır neşir olduk. Bundan sonra da daha gitmeyiz eve alıştık" diye konuştu. - TOKAT