Korona yasakları Denizli horozuna ilgiyi arttırdı

Korona virüs salgını nedeniyle yasaklar Denizli horozuna ilgiyi arttırdı. Sokağa çıkma yasaklarında bahçeli evi olanlar Denizli horozu ve tavuğu beslemeye başladı. Denizli horozlarının fiyatları renk ve ötüşlerine göre 5 bin liraya kadar çıktı.

Denizli'de kentin simgesi uzun ötüşleri, parlak tüyleri ve heybetli görünüşleriyle ünlü Denizli horozlarına korona yasaklarında ilgi arttı. Sokağa çıkma yasaklarında bahçeli evi olanlar hobi olarak Denizli horozu ve tavuğu beslemeye başladı. Artan taleple birlikte Denizli horozlarının renklerine, cinslerine ve uzun ötüşlerine göre fiyatları da beş bin liraya kadar çıktı. Özellikle yasakları Karadeniz'deki yaylalarda geçirenler yoğun olarak Denizli horozu siparişi veriyor.

"Denizli horozunun görünüşü ve sesinde ayrı bir özelliği vardır"

Denizli'de üç kuşaktır orijinal kan Denizli horozu ve tavuğu yetiştiriciliği yapan emekli öğretmen Ahmet Fışkın, horoz yetiştirmenin çok zor bir iş olduğunu, parayla değerinin ölçülemeyeceğini söyledi. Öğretmen Fışkın, "Denizli'nin yerlisiyim ve bu horoz sevdası dedemden babama, babamdan da bana kaldı. Bu Denizli horozu sadece bize özgü değil eski Denizlililer bahçeleri olduğu zaman sabah kahvaltısı veya akşam yemeğini yedikten sonra yemek artıklarını tavuklarının önüne atarlar ve tavuklar da ertesi gün onlara yumurta olarak geri verir. Bunun yanında Denizli horozunun görünüşü ve sesinde ayrı bir özelliği vardır ama horoz dinimize göre de muteber bir hayvandır. Bunlar genellikle sabah ezanından önce fecir vakti dediğimiz anda öter ve arkasından imam efendi sabah ezanını okur" dedi.

"Denizli'de yüz yıllardır horoz yetiştiriliyor"

Kazı çalışmalarına devam edilen Laodikya Antik Kenti'nde mermer üzerine kazınmış horoz kabartmalarının bulunduğunu hatırlatan Fışkın, "Denizli'deki kazılarda Laodikya'da 4. yüzyılda dahi horozların taş üzerine kazınmış heykellerinin çıktığını görüyoruz. Beslediğimiz horozlarda zaten Denizli horozunun ana cinsleri vardır. Mesela demirkırı, pamukkırı, pekmez kefi ve Arap olarak cinslerini besliyorum. İncecik sesli olan horoz muteber değildir. 18 ile 22 saniye arasında öten horoz ve 'o' diye başlayıp 'o' diye bitiren horoz en kaliteli horozdur. Ben daha güçlüyüm ve ben daha liderim diye karşısındaki horoz güç gönderisi yapayım derken öterken bayılan horozlar görmek mümkündür. Horozları yetiştirmesi biraz zordur. Uzun öten ile kısa ötenin yumurtası ile bazı yerlerde 500 TL ile 5 bin TL arasına çıkabiliyor. Parayla bunların değeri ölçülmez. Bir yumurtaya 30 TL ve bir horoza 5 bin TL dendiğini görüyoruz. Bu ırkın gelişmesi için bu kadar astronomik rakamlara gerek yok" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ