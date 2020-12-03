Korona yasakları Pakistan'da protesto edildi - Son Dakika

Korona yasakları Pakistan'da protesto edildi
03.12.2020 15:16
Pakistan'da korona virüs ile mücadele kapsamında restoran ve kafelerin aylardır kapalı olması protesto edildi.
Pakistan'da korona virüs ile mücadele kapsamında restoran ve kafelerin aylardır kapalı olması protesto edildi.
Korona virüs salgı ile mücadele eden Pakistan'da da salgın kapsamında çeşitli önlemler alındı. Salgın nedeniyle vaka sayılarında artış kaydedilen Pakistan'da bazı bölgelerde, karantina uygulanması halkı öfkelendirdi. Pakistan'ın Karaçi kentinde toplanan öfkeli kabalık, hükümet karşıtı sloganlar attı. Korona ile mücadele kapsamında restoranların, kafelerin kapatıldığını dile getiren eylemciler, hükümetin çalışanlara ya da restoran kafa sahiplerine herhangi bir yardımda bulunmadığını dile getirdi.
Eylemciler, ülkedeki işsizlik sayısında artış olduğunu savunuyor.
(İHA)
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