Korona, yeni adıyla COVID-19 virüsünün salgın hızında ilk kez düşüş kaydedildi

Çin anakarasında, 11 Şubat Çarşamba günü itibarı ile koronavirüs, yeni adıyla COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 yükselerek bin 113 kişiye yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'büyük tehdit' olarak nitelendirdiği ve küresel acil durum ilan ettiği virüs için dünyaya birlikte mücadele çağrısını yineledi.



Çin'in ardından virüsün en yoğun görüldüğü yer Japonya kıyılarında demirlemiş ve karantinaya alınmış olan Diamond Princess adlı bir cruise gemisi ve içerisinde teşhis konulmuş 174 vaka bulunuyor. Binlerce yolcusu olan gemi iki haftadır karantina altında.