Korona, yeni adıyla COVID-19 virüsünün salgın hızında ilk kez düşüş kaydedildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Korona, yeni adıyla COVID-19 virüsünün salgın hızında ilk kez düşüş kaydedildi - Son Dakika Dünya

Korona, yeni adıyla COVID-19 virüsünün salgın hızında ilk kez düşüş kaydedildi

6 saat önce

Çin anakarasında, 11 Şubat Çarşamba günü itibarı ile koronavirüs, yeni adıyla COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 yükselerek bin 113 kişiye yükseldi. Salgın hızı ise ilk kez iki gün üst üste düşüş gösterdi.

Korona, yeni adıyla COVID-19 virüsünün salgın hızında ilk kez düşüş kaydedildi, System.String[]

Çin anakarasında, 11 Şubat Çarşamba günü itibarı ile koronavirüs, yeni adıyla COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 yükselerek bin 113 kişiye yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'büyük tehdit' olarak nitelendirdiği ve küresel acil durum ilan ettiği virüs için dünyaya birlikte mücadele çağrısını yineledi.


Çin'in ardından virüsün en yoğun görüldüğü yer Japonya kıyılarında demirlemiş ve karantinaya alınmış olan Diamond Princess adlı bir cruise gemisi ve içerisinde teşhis konulmuş 174 vaka bulunuyor. Binlerce yolcusu olan gemi iki haftadır karantina altında.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Çarşamba, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:45 
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