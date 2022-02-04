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Korona yorumuyla gündem olmuştu! Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım - Son Dakika

Korona yorumuyla gündem olmuştu! Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım

04.02.2022 00:52

Koronavirüsün Türkiye'yi teğet geçeceği iddiası sebebiyle eleştirilerin hedefi olan Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, yaptığı yeni bir yorumla yine gündeme geldi. Erbaş, "Bana 'pazarcıdan bilim adamı mı olur' dediler. Halka anlaşılır şekilde açıklama yapıyorum, bu nedenle kıskanıyorlar. Biz Anadolu çocuğuyuz. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu" dedi.

Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

"BENİM ANLATTIĞIM ŞEYLER RÖPTEŞAMBRLILARIN İŞİNE GELMİYOR"

2 yıl önce yaptığı "Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek" sözleriyle gündem olan yeni çıkışıyla çok konuşuldu. Erbaş, "İnsanlar neyi eleştiriyor biliyor musun? Bu kadar pragmatik şeyleri halka anlatmam röpteşambırlı doktorların işine gelmiyor. Mesela bir laf söyler, ne dediği anlaşılmaz doktorun. Bu adam ne diyor. Halka anlaşılabilir şeyler söylüyor. Ondan zaten kıskançlık." ifadelerini kullandı.

"ÖYLE BİR ŞANSIMIZ YOKTU"

Mevcut hükümetle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Erbaş, "Mesela bana 'Pazarcıdan bilim adamımı olur' demişlerdi. İşte ailesi varlıklı, iyi okullarda okumuş, dil bilen... Hep böyle marketing olan... Giyimi kuşamı iyi olan... Onlar farklı böyle çay tutuşu, kadeh kaldırışı.... Biz öyle değiliz. Biz Anadolu'dan gelmişiz bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız. Hep kendi emeğimizle bir yere gelmeye çalışan çocuklarız. O çocuklara hep dur dediler. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu." diye konuştu.

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Son Dakika Güncel Korona yorumuyla gündem olmuştu! Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korona yorumuyla gündem olmuştu! Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım - Son Dakika
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