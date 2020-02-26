Korona Yunanistan'a da sıçradı - Son Dakika

Korona Yunanistan'a da sıçradı
6 saat önce
Yunanistan'da ilk korona virüsü vakasının görüldüğü açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:45 Kaynak: İHA
Yunanistan'da ilk korona virüsü vakasının görüldüğü açıklandı.
Çin'den yayılan korona virüsü dünya genelinde tehlike oluşturmaya devam ediyor. Yunanistan'da ilk korona virüsü vakasının görüldüğü açıklandı. Yunanistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Selanik'te bulunan 38 yaşındaki kadın hastanın İtalya'nın kuzeyine seyahat gerçekleştirdiği belirtildi.
(Manol Kostidis/İHA)
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