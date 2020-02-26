Korona Yunanistan'a da sıçradı - Son Dakika
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Korona Yunanistan'a da sıçradı

6 saat önce

Yunanistan'da ilk korona virüsü vakasının görüldüğü açıklandı.

Korona Yunanistan'a da sıçradı, System.String[]

Yunanistan'da ilk korona virüsü vakasının görüldüğü açıklandı.

Çin'den yayılan korona virüsü dünya genelinde tehlike oluşturmaya devam ediyor. Yunanistan'da ilk korona virüsü vakasının görüldüğü açıklandı. Yunanistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Selanik'te bulunan 38 yaşındaki kadın hastanın İtalya'nın kuzeyine seyahat gerçekleştirdiği belirtildi.

(Manol Kostidis/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:45 Kaynak: İHA
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