Koronada örnek ilin valisi sokak sokak denetim yaptı - Son Dakika

Koronada örnek ilin valisi sokak sokak denetim yaptı

TEKİRDAĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs verilerinde örnek il gösterdiği Tekirdağ'da, Vali Aziz Yıldırım sokak sokak gezip denetim gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce Türkiye geneli korona virüs vaka sayılarını açıklarken defalarca örnek il gösterdiği Tekirdağ'da tedbirler ve denetimler elden bırakılmıyor. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, korona virüs denetimleri kapsamında polis, jandarma ve sağlık müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Süleymanpaşa ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Sokak Sokak denetim yapan Vali Aziz Yıldırım, maske takıp sosyal mesafe kurallarına dikkat eden vatandaşlara teşekkür ederek, "Korona virüse karşı böyle kurallara uymaya devam edelim" dedi. Denetimlerde vatandaşların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi. Esnafları da tek tek gezen Vali Yıldırım, içeriye müşteri almak ve hijyene dikkat etmek konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Yıldırım havanın karardığı akşam saatlerine kadar sokaklarda ve dükkanlarda denetim gerçekleştirdi.