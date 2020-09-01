Koronadan değil cezadan korkuyorlar - Son Dakika

Gaziantep'te vatandaşlar maskesiz sokağa çıkmamaya özen gösterirken, takma konusunda aynı titizliği göstermiyor. Maskeyi cezadan korunma yöntemi olarak kullanan vatandaşlar, korona virüse karşı kullanacakları maskeyi bileğine ya da dirseğine takıyor.

Sosyal mesafenin gözetilmediği kentte toplu taşıma durakları, çarşı, sokaklar ve caddeler insan kaynıyor. Alınan onca önleme tepkisiz kalan vatandaşlara ise kurallara riayet eden vatandaşlar tepki gösteriyor. Maske takmayanlara tepkisini dile getiren Mehmet Aydın, insanın özünde temizlik olduğunu söyledi. Aydın, "İnsan asaletli olacak, asaletli adam temiz olur, olmayan adam temiz olmaz. Ben takmam, ben bunaldım, bu yalan söylüyor. Devletimizin üç önerisi var; hijyene dikkat edeceksin, mesafeye dikkat edeceksin, maskeyi takacaksın. Başka bir şey yok" dedi.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN OLMASAYDI TÜRKİYE 40 MİLYONA İNERDİ"

"Allah'a şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımız çok akıllı, kaliteli, dünya lideri" diyen Aydın, "Başka memlekette bunlar olsa şu anda Türkiye'nin nüfusu 40 milyona inerdi" diyerek alınan tedbirlerin yerinde olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in korona virüsü unuttuğunu ifade eden Filiz Postoğlu ise, hijyen olarak kent anlamında genel bir sıkıntı olduğunu söyledi. Postoğlu, "İnsanlar unuttular galiba. Bir boş vermişlik var son 15 gündür. Daha öncesinde böyle bir şey yoktu" diyerek gelinen durumu anlattı.

(İHA)