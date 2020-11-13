Van'da hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Kaya için anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya için anma etkinliği gerçekleştirildi.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kaya için vefatının 40. günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Van Adalet Sarayı'nda düzenlenen programa katılan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, başarılı ve özverili kişiliği, yardımseverliğiyle tanınan Cumhuriyet Savcısı Kaya'yı rahmetle andıklarını söyledi.
Birlikte görev yapmaktan onur duyduğu Kaya'yı vefatının 40. gününde anmak istediklerini belirten Dönmez, programa katılanlara teşekkür etti.
Programda, Kaya'nın ölümünün 40. günü dolayısıyla hazırlanan lokta tatlısı, tüm adliye personellerine, adliyede görevli polis memurlarına ve vatandaşlara ikram edildi.
Programa, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Kaya'nın meslektaşları ve adliye personelleri katıldı.
- Kaynak: AA
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