Koronadan hayatını kaybetti, defnedildikten sonra tabutu yakıldı - Son Dakika

Koronadan hayatını kaybetti, defnedildikten sonra tabutu yakıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden 65 yaşındaki kadının defin işlemi sonrasında cenazenin taşındığı tabut tedbir için yakılarak imha edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden 65 yaşındaki kadının defin işlemi sonrasında cenazenin taşındığı tabut tedbir için yakılarak imha edildi. Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahallesi'nde 65 yaşındaki F.O. isimli kadın bir süredir korona virüs tedavi görüyordu. Durumunun kötüye gitmesi sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kadın için salgın tedbirleri alınarak akşam saatlerinde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verilen kadının cenazesinin taşındığı tabut yakılarak imha edildi. - SAKARYA

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