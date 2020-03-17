Koronadan korunmak isterken merdiven altı ürünlere ve kullanımlarına dikkat - Son Dakika
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Koronadan korunmak isterken merdiven altı ürünlere ve kullanımlarına dikkat

6 saat önce

Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, koronavirüse tedbir amaçlı kullanılan kolonya ve benzeri dezenfektan ürünlerinin kullanımında dikkatli olunması konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Koronadan korunmak isterken merdiven altı ürünlere ve kullanımlarına dikkat, System.String[]

Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, koronavirüse tedbir amaçlı kullanılan kolonya ve benzeri dezenfektan ürünlerinin kullanımında dikkatli olunması konusunda önemli uyarılarda bulundu.


Son günlerde dünyayı kasıp kavuran ve binlerce can alan korovirüsü Türkiye'de görülmeye başladı. Virüsün yayılmaması için devlet tarafından çeşitli önlemler alınırken, vatandaşlar da kolonya başta olmak üzere dezenfektan ürünleriyle korunmaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca da revaçta olan kolonya ve dezenfektan ürünlerini alırken özellikle merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, "Bazı satıcılar kolonya ve dezenfektan ürünlerini faydacı bir anlayışla yüksek fiyatlardan satmaya başlamıştır. Dezenfektan ve alkol stoklarının azalması ile özellikle merdiven altı diye tabir ettiğimiz üreticilerin, uygun olmayan kimyasalları içeriğine kattıkları dezenfektanlar üreterek piyasaya sunma riskleri bulunmaktadır" dedi.


"Aşırı kolonya kullanımı cildi tahriş eder, dikkatli kullanılmalıdır"


Su ve sabun olduğu yerlerde kolonyaya ihtiyaç olmadığını belirten Başkan Çalışır, kolonyanın dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi. Çalışır, "Dezenfektan ve kolonya alırken Sağlık Bakanlığı'nın üretim izni olup olmadığını, alırken aldığımız yere ve etiket bilgisine gibi özelliklere dikkat etmemiz son derece önemlidir. Kişisel temizlik ve hijyen için su ve sabun kullanmak yeterlidir. Ellerinizi sabunlu su ile daha sık yıkayın. Kolonya ve diğer dezenfektan ürünleri su ve sabuna ulaşılamayan durumlarda kullanılabilir. Su ve sabun var ise kolonya kullanmaya ihtiyaç yoktur. Aşırı kolonya kullanımı cildi tahriş eder. Çocuklarda ve hassasiyeti olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Ellerde yara var ise alkol kullanılmamalıdır. Kolonya yüzde 70-80 etil alkol içeren bir çözeltidir. İçine çeşitli koku verici maddeler eklenmiştir. El dezenfektanları ise izopropil alkol çözeltisidir. Hem kişisel hijyen için, hem ev temizliğinde aşırı malzeme kullanmak tehlikelidir. Daha fazla temizlik ürünü, daha fazla hijyen anlamına gelmemektedir. Aşırı temizlik malzemesi kullanmayın, eski alışkanlığınızda temizlik yapmak yeterlidir. Sanal medyada dolaşan formül ve reçetelere itibar etmeyiniz. Bilmediğiniz temizlik malzemesini kullanmayınız. Sabun ve su ile temizlik yeterlidir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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