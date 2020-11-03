Koronadan kurtulan Başkan Çetin: "İnsan sağlığının kıymetini bilmeli" - Son Dakika

Koronadan kurtulan Başkan Çetin: "İnsan sağlığının kıymetini bilmeli"

03.11.2020 11:19
Koronadan kurtulan Başkan Çetin:

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, korona virüs tedavisinin tamamlanması ve son testinin negatif çıkmasının ardından göreve başladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, korona virüs tedavisinin tamamlanması ve son testinin negatif çıkmasının ardından göreve başladı.

Göreve başladığı ilk gün Çukurova Belediye Meclisinin Kasım ayı ilk toplantısına başkanlık eden Soner Çetin, gündem maddelerine geçilmeden önce hastalık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu, bu süreçte kendisini arayan soran herkese teşekkür etti.

Başkan Soner Çetin, toplumun her kesimiyle azami dikkat ederek görüştüğünü kaydederek, "Ama bazen bazı şeyler elinizde olmuyor. Bir hemşehrim kulağıma bir şey söylerken adeta hissettim virüs kaptığımı. Sonrasında eve gittim ve kendimi izole ettim. Eşim ve çocuklarıma da bana yaklaşmamalarını söyledim. Bir süre sonra belirtiler ortaya çıkınca hemen test yaptırdım. Test pozitif çıkınca da Çukurova Devlet Hastanesine giderek tomografi çektirdim, kan tahlili yaptırdım. Neyse ki başlangıçta tespit edildiği için tedavim görece olarak kolay oldu. Çünkü ciğerlere sirayet etmemişti. İlaçlarımı düzenli olarak aldım. Ama bu süreçte ateş, terleme, boğaz ve eklem ağrısı, tat ve koku hissinin kaybolması gibi tüm belirtileri fazlasıyla yaşadım" dedi.

Bu süreçte telefonlarının hiç susmadığını anlatan Başkan Çetin, "Allah yokluklarını vermesin. Tüm dostlarıma teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Başkan Soner Çetin, bu süreci virüsü kimseye bulaştırmadan atlatmış olmasından sevinç duyduğunu belirterek, "İnsan sağlığının kıymetini bilmeli. Hiçbir şey sağlıktan daha önemli değil" dedi.

Başkan Soner Çetin'in açıklamalarının ardından görüşülen tek gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi. - ADANA

Koronadan kurtulan Başkan Çetin: İnsan sağlığının kıymetini bilmeli
Koronadan kurtulan Başkan Çetin: İnsan sağlığının kıymetini bilmeli

Soner Çetin, Çukurova, Kasım, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Koronadan kurtulan Başkan Çetin: 'İnsan sağlığının kıymetini bilmeli' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne Uzmanlar depremde hasar alan yeni binalara ilişkin uyardı: 5 yıl müteahhitlerin sorumluluğunda, tazminat davası açılabilir Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak
Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu         
11:41
Altın gram fiyatı 515 lirayla rekor tazeledi Altın gram fiyatı 515 lirayla rekor tazeledi         
11:17
Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor         
11:03
İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ayran ve su oldu İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ayran ve su oldu         
10:54
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
10:28
İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 3 yaşındaki Ayda'nın ilk görüntüsü İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 3 yaşındaki Ayda'nın ilk görüntüsü         
10:08
Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı         
09:52
İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu         
09:15
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi         
20:03
Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı         
19:09
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 11:56:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronadan kurtulan Başkan Çetin: "İnsan sağlığının kıymetini bilmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei