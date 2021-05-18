Koronadan öldü sanılan kadın, yakılmak üzereyken canlandı

Hindistan'da 78 yaşındaki Shakuntala Gaikwad, COVId-19 testi pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı fakat durumunun ciddileşmesi üzerine ailenin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan kadının için hastanede boş yatak bulunmaya çalışıldığı sırada bilinci kaybetti. Ambulansta bulunan sağlık görevlileri ailesine Gaikwad'ın öldüğünü söylediler.
Bunun üzerine aile cesedi eve köye geri getirip cenaze işlemlerine başladı. Kadının cesedi ölülerin yakıldığı alana getirildi. Tam ataşe atılacakken gözlerini açıp bağırmaya başladı. Kadın, Silver Jubilee hastanesine kaldırıldı.
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