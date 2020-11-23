Koronadan ölen annesi adına 'hileli vasiyetname' düzenlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Koronadan ölen annesi adına 'hileli vasiyetname' düzenlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

23.11.2020 10:33
Koronadan ölen annesi adına 'hileli vasiyetname' düzenlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu, System.String[]

MANAVGAT İcra Müdürlüğü'nden emekli Mustafa Öksüz (60), koronavirüsten yaşamını yitiren annesi Fadime Öksüz (88) adına hile yoluyla vasiyetname düzenlettirdiği iddiasıyla kardeşi Harun Öksüz, noter başkatibi ve raporu düzenleyen profesör hakkında suç duyurusunda bulundu.

MANAVGAT İcra Müdürlüğü'nden emekli Mustafa Öksüz (60), koronavirüsten yaşamını yitiren annesi Fadime Öksüz (88) adına hile yoluyla vasiyetname düzenlettirdiği iddiasıyla kardeşi Harun Öksüz, noter başkatibi ve raporu düzenleyen profesör hakkında suç duyurusunda bulundu. Mustafa Öksüz, ayrıca vasiyetnamenin iptalini istedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uzun yıllar yaşayan ve icra müdürlüğünden emekli olan Mustafa Öksüz'ün annesi Fadime Öksüz, 24 Eylül'de Covid-19 tedavisi gördüğü Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Covid-19 tedbirleri nedeniyle görevliler tarafından Konya'da toprağa verilen Fadime Öksüz'ün cenazesine, aralarında Mustafa Öksüz'ün de bulunduğu 2 çocuğu ve kızı ile yakın akrabaları katılamadı. Mustafa Öksüz, ekim ayı başında annesinin vasiyetnamesinin açılma ihbarı üzerine, bir vasiyetname düzenlendiğinden haberdar oldu.

'VASİYETNAME İÇİN HEYET RAPORU GEREKİR'Annesi vefat ettiğinde 88 yaşında olduğunu, vasiyetnamenin düzenlendiği 2019'un Mart ayında ise 87 yaşında olduğunu belirten Mustafa Öksüz, "Annem okuma yazma bilmiyordu ve birçok rahatsızlığı vardı. 2006 yılında kalp krizi geçirdi, ardından açık kalp ameliyatı oldu. Ayrıca kemik erimesi, romatizma, tansiyon, şeker, organ yetmezliği gibi birçok hastalıkla boğuşuyordu ve yürüyemiyordu" dedi. Bu nedenle annesinin vasiyetname düzenlemesi için tam teşekküllü bir devlet hastanesinden heyet raporu alınması gerektiğini belirten Öksüz, "Ama bir devlet kuruluşunda memur olarak çalışan kardeşim, tanıdığı bir noter başkatibi aracılığıyla, rapor için sadece psikiyatri raporu alınmasını sağlamış ve başkatibin yazısı üzerine arkadaşı olan profesör tarafından vasiyetname düzenleme yeterliliği raporu verilmiş" dedi.'MAL KAÇIRILIYOR'Vasiyetnamede hem kendi hakkının yendiğini, hem de mal kaçırıldığını anlatan Mustafa Öksüz, "Vasiyetnamede 3 daireden biri kız kardeşim Fatmaana Yalçınkaya'ya, biri erkek kardeşim Harun Öksüz'ün eşi Hatice Öksüz'e, diğer dairenin yarısı bana, yarısı da yeğenim Fadime Yaralı'ya bırakıldığı belirtiliyor. Ayrıca annemin daha önce babamdan kalan emekli maaşıyla birlikte dairelerin yaklaşık 5 bin liraya yakın kira geliri vardı. Yaşlı bir insanın bu paranın tamamını harcaması mümkün değil. Dolayısıyla parasının da olması gerekiyordu. Vasiyetnamede bu paralardan hiç bahsedilmemiş. Kardeşim Harun Öksüz'ün bankaya yatan bu paraları internet bankacılığı kanalıyla kendisinin aldığını düşünüyorum" diye konuştu.Vasiyetnamede annesinin bir daireyi erkek kardeşi Harun Öksüz yerine eşi Hatice Öksüz'e bırakmasının mal kaçırma olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Mustafa Öksüz, "Kardeşimin oğlu sürücü belgesi olmadan babasının otomobiliyle geçtiğimiz yıllarda trafik kazası yaptı ve bir kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Harun Öksüz'ün oğlunun ceza yargılaması bitti ve ceza aldı. Şimdi otomobilin sahibi olduğu için tazminat davası sürüyor. Anladığım kadarıyla bu vasiyetname ile olası bir tazminattan mal kaçırmaya çalışılıyor" dedi.Mustafa Öksüz, vasiyetnamenin iptali ve yasa dışı bir şekilde vasiyetname düzenlenmesi nedeniyle kardeşi Harun Öksüz, noter başkatibi ve raporu düzenleyen profesör hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Harun Öksüz ise iddialarla ilgili açıklama yapmadı.


Koronadan ölen annesi adına 'hileli vasiyetname' düzenlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
Koronadan ölen annesi adına 'hileli vasiyetname' düzenlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
Koronadan ölen annesi adına 'hileli vasiyetname' düzenlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Mustafa Öksüz, Koronavirüs, Emekli, Noter, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronadan ölen annesi adına 'hileli vasiyetname' düzenlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


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