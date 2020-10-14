Koronadan ölen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, toprağa verildi - Son Dakika

Koronadan ölen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, toprağa verildi

14.10.2020 17:07
Koronadan ölen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, toprağa verildi, System.String[]

AYDIN Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü (67) İzmir'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.

AYDIN Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü (67) İzmir'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Ülkü, Nazilli'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Dr. Esat Ülkü'nün cenazesi bugün ilk olarak bir dönem başhekim olarak görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ülkü için hastanenin protokol girişinde tören düzenlendi. Törene Hastane Başhekimi Uzm.Dr. Engin Tetik, hastane yöneticileri, hastanede görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı. Hastane önündeki törenin ardından Ülkü'nün cenazesi öğlen Koca Cami'ye getirildi. Camide ilçe müftüsü Selami Bayrakçı cenaze namazını kıldırdı. Özel izinle düzenlenen cenaze namazına İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Esat Ülkü'nün kurucu üyesi olduğu Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanat Amatörleri Derneği yöneticileri (NAFOD), oda başkanları, ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Ülkü'nün cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'nda yalnızca ailesinin katıldığı törenle toprağa verildi. Cenaze töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Esat Ülkü'nün yakınlarına başsağlığı dilerken, "Kişisel dikkatimizi kaybettiğimiz anda ciddi durumlar ortaya çıkıyor. Virüsün, mevsimsel olarak yayılacağı bir dönemdeyiz. Vatandaşların çok dikkatli olmasını istiyoruz. İlk dalgada Aydın Türkiye genelinden daha iyi durumdaydı. İkinci dalgada da dikkatli olmalıyız. Hassas bir konu. Hayat hakkı her şeyden önce geliyor. Kendimizden başlayarak kimsenin yaşam hakkını tehdit etmeyelim" diye konuştu.


Koronadan ölen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, toprağa verildi
Koronadan ölen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, toprağa verildi
Koronadan ölen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, toprağa verildi
Koronadan ölen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, toprağa verildi
Koronadan ölen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, toprağa verildi
Koronadan ölen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, toprağa verildi

Nazilli, Cenaze, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronadan ölen Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, toprağa verildi - Son Dakika

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