Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı

Kudüs'teki bir din okulunun başkanı olan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik, koronavirüs nedeniyle dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Virüse geçen yıl yakalanan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik'in durumu, hafta sonu bir anda kötüye giderek ağırlaşmıştı. "Yeşivaların başlarının büyüğü" olarak bilinen Soloveitchik, İsrail ultra-Ortodoks toplumunda güçlü bir ses olarak tanındı.

99 yaşındaki din adamının yaşamını yitirmesinin ardından dün öğlen saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye 10 binlerce kişi katılınca, ortaya da bu inanması güç görüntüler çıktı.

Pandemi sırasında ülkenin büyük halka açık toplantıları yasaklamasına karşı gelen binlerce Ultra Ortodoks İsraillii koronavirüs kısıtlamalarına saygı göstermeyi reddetti.

10'dan fazla kişinin açık hava toplantılarında bir araya gelmesine getirilen kısıtlamaları kamuoyu önünde reddeden kalabalıklar, hahamın evinin dışında toplandı.

Cenaze alayı, Kudüs'ün Sanhedria mahallesindeki yeşivasının karşısındaki evinden saat 11'de ayrıldı. Har Hamenuhot mezarlığına gömülecek olan din adamının cenazesi için binlerce kişi toplandı.

Ynet haber sitesinin bildirdiğine göre, polis halkı geçit törenine veya cenazeye katılmamaya çağırdı ve cenazeyle bağlantılı kitlesel toplantıları önlemek için toplum liderleriyle "görüşmelerde" olduklarını söyledi.

Ancak Harediler olarak da bilinen Ultra-Ortodoks Yahudiler, İsrail polisinin tüm çağrılarına rağmen, Kudüs'teki dini faaliyetlerin önde gelen isimlerinden Haham Soloveithick'in Kudüs'ün Sanhedria mahallesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

The Times of İsreal ve Jaruselam Post başta olmak üzere, İsrail medyasında yer alan haberlere göre, önlem almakta başarısız olan polis, cenaze töreni alanından çekildi.

The Times of İsreal ve Jaruselam Post başta olmak üzere, İsrail medyasında yer alan haberlere göre, önlem almakta başarısız olan polis, cenaze töreni alanından çekildi.

Binlerce siyah giysili ultra-Ortodoks İsrailli, Soloveitchik'in gömüleceği mezarlığa doğru ilerlerken, uçsuz bucaksız, siyah bir deniz gibi görünüyordu.