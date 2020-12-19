Koronadan ölen Meral hemşire son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Koronadan ölen Meral hemşire son yolculuğuna uğurlandı

19.12.2020 14:40

Koronadan ölen Meral hemşire son yolculuğuna uğurlandı Acılı baba: "Bekle bizi kızım, biz de geleceğiz" diyerek gözyaşı döktü Samsun'da korona virüse yenilen Meral hemşire düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Koronadan ölen Meral hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Acılı baba: "Bekle bizi kızım, biz de geleceğiz" diyerek gözyaşı döktü

SAMSUN - Samsun'da korona virüse yenilen Meral hemşire düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hemşirenin acılı babası, "Bekle bizi kızım, biz de geleceğiz" diyerek gözyaşı döktü.

Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yapan 41 yaşındaki Meral Arbağ, yakalandığı korona virüsten dün hayatını kaybetti. Samsun'un ilk sağlık çalışanı kaybı olan Meral Arbağ için Bafra Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törende anne Saliha ve baba Burhan Taş gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Burhan Taş, kızının Türk bayrağına sarılı tabutunun başında "Bekle bizi kızım, biz de geleceğiz" şeklinde gözyaşı döktü.

Hayatını kaybeden hemşirenin özgeçmişini okuyan Uzm. Dr. Erdal Kömür, "Çok uğraştık ama yetemedik" ifadesini kullandı.

Özgeçmişinin ardından konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Bugün sağlık camiası olarak çok üzgün bir anı hep birlikte yaşıyoruz. Sizlerin bu yoğunluğu, bu kardeşimizin ne kadar çok sevileni, ne kadar çok itibarı olan ve kendisinin ne kadar faydalı olan bir kişi olduğunun da ispatı. Bütün temennimiz, duamız çalışanlarımız Samsun'daki tüm yöneticiler olarak, Sağlık İl Müdürlüğümüz olarak, tüm çalışanlarımız olarak bu kayıplarımızın önüne geçmek. Ne kadar fedakarca çalışıldığını hep birlikte görüyoruz. Ayrıca ilk sağlık çalışanımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çalışanlarımızdan, vatandaşlarımızdan hiçbir şekilde kayıplar olmasın diyorum. Ailesine, çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum" dedi.

Vali Dağlı'nın konuşması ve alınan helalliğin ardından hemşire Meral Arbağ, Bafra Asri Mezarlık'ta defnedildi.

2006 yılında Yedi Kule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Hastanesi'nde mesleğe başlayan Meral hemşire, 2012 yılından bu yana Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yapıyordu. 2 çocuk annesi Meral Arbağ, 1 aydır koronadan yoğum bakımda tedavi görmekteydi.

Koronadan ölen Meral hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Koronadan ölen Meral hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Koronadan ölen Meral hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Koronadan ölen Meral hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Samsun, Bafra, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Koronadan ölen Meral hemşire son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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