Koronadan ölmeden önce dünyaya böyle seslenmişti: "Allah düşmanıma vermesin. Gerçekten çok kötü bir şey"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy'de uzun yıllar esnaflık yapan Engin Dağ, koronavirüsten hayatını kaybetti. Engin Dağ'dan geriye korona virüs nedeniyle vatandaşları uyardığı video kaldı.

Çerkezköy'de uzun yıllar esnaflık yapan Engin Dağ, yaklaşık 1 ay önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü. Birkaç gün önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve vatandaşlara bu salgına karşı dikkatli olması uyarısında bulunan Dağ, yakalandığı hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.

Çerkezköy'de yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan esnaf hastane odasından video çekerek "evde kalın" çağrısı yapmıştı. İlçede uzun yıllar esnaflık yapan Dağ, vatandaşlara yaptığı çağrıda şunları söylemişti; "Günaydın değerli dostlar. Ben koronavirüs denen illete yakalandım. O kadar kendimi kollamama rağmen gözle görülmeyen lanet bir şey. Bu işin şakası yok. Lütfen herkes dikkat etsin, evinden çıkmasın. Allah düşmanıma vermesin. Gerçekten çok kötü bir şey. Ben kendimi o kadar kollamama rağmen buna yakalandım. Lütfen dikkat edin, çok kötü bir şey. Allah'ın izniyle atlatacağım. Dualarınızı bekliyorum" dedi.