Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika

Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

19.03.2021 08:00

Fransa'da koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Fransa Başbakanı Jean Castex, okulların açık kalacağını yalnızca temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı mağazaların hizmet vereceğini, diğerlerinin kapatılacağını belirtti.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, salgının ülkede hızla yayılmaya devam ettiğini söyledi.

"Bu üçüncü dalga birçok Avrupa kentinde görülüyor. Bunun sebebi İngiliz varyantıdır. Bu Kovid-19 vakalarının 4'te 3'ünü oluşturuyor. (İngiliz varyantı) Daha hızlı yayılıyor ve potansiyel olarak daha ciddi" ifadesini kullandı.

EK TEDBİRLER ALINMASI GEREKİYOR

Castex, salgının durumunun endişe verici olduğunu, bu nedenle ek tedbirlerin alınması gerektiğini, bazı bölgelerde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının salgının üzerinde olumlu etkisinin olduğunu ancak bunun yetersiz kaldığını kaydetti.

OKULLAR AÇIK KALACAK

Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France ve diğer 15 bölgede 20 Mart'tan itibaren 4 haftalığına tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyuran Castex, bu bölgelerde okulların açık kalacağını söyledi. Castex, sadece temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı mağazaların hizmet vereceğini, diğerlerinin kapatılacağını belirtti.

İnsanların evin 10 kilometre çevresinde süre kısıtlaması olmadan dolaşabileceğini ifade eden Castex, ülkede bölgeler arası seyahatlerin zorunlu haller dışında yasaklandığını aktardı. Castex, ülkede sokağa çıkma yasağının saat 18.00 yerine 19.00'da başlayacağını belirtti.

İnsanların ayrıca mümkün olduğunca en az 4 gün evden çalışması gerektiğini ifade eden Castex, 5,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı vurulduğu bilgisini paylaştı.

Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

ASTRAZENECA AŞISI YENİDEN BAŞLIYOR

Castex, tedbir amaçlı geçici süreliğine durdurulan AstraZeneca aşısının yarın öğleden sonra tekrar uygulanmaya başlanacağını açıklayarak, "Bu aşıya güvenebileceğimizi göstermek için yarın bu aşıdan yaptıracağım" dedi.

Toplamda mayıs ortasına kadar 20 milyon ve haziran ortasına kadar 30 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini ifade eden Castex, mayıs ayının ortasından itibaren 50 yaş üstündeki kişilere aşı uygulanabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da yaşlı insanlarda Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve virüse yakalananların sayısının önemli ölçüde düştüğünü, bunun aşılama çalışmalarının olumlu etkisinden kaynaklandığını kaydetti.

Fransa'da ülke genelinde 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Fransa, İtalya ve İspanya'nın da olduğu bazı Avrupa ülkelerinin, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuş, ardından Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirmişti.

SON 24 SAATTE 34 BİN 998 YENİ VAKA

Fransa'da son 24 saatte 34 bin 998 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 274 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 91 bin 706'ya çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 34 bin 998 artışla 4 milyon 181 bin 607'ye yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 246'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 389 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1270 artışla 278 bin 263'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 5 milyon 748 bin 698'e çıktı, bunlardan 2 milyon 393 bin 568'izine ikinci doz aşı vuruldu.

Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren 4 haftalığına tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı.

Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Koronavirüs, Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika Dünya


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