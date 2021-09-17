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Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: "İsterseniz 10 bin lira yazın" - Son Dakika

Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: "İsterseniz 10 bin lira yazın"

17.09.2021 02:19

Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: "İsterseniz 10 bin lira yazın" PCR testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla birlikte cadde de dolaşırken yakalandı Kırıkkale'de Covid-19 PCR testi pozitif olan genç bir kadın, arkadaşlarıyla birlikte caddede dolaşırken polise yakalandı.

Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: "İsterseniz 10 bin lira yazın"

PCR testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla birlikte cadde de dolaşırken yakalandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Covid-19 PCR testi pozitif olan genç bir kadın, arkadaşlarıyla birlikte caddede dolaşırken polise yakalandı. Genç kadın, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle de uygulanan cezaya "mükemmel, isterseniz 10 bin lira yazın" diyerek tepki gösterdi.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde gece yarısı devriyesi sırasında cedde de dolaşan bir grup vatandaşın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Ekipler, sorgulamada Tuğçe P'nin izleminin devam ettiğini belirledi. Polis, durumun İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Denetim ekiplerince yapılan HES kodu kontrolünde Tuğçe P'nin Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit etti.

"Mükemmel, 10 bin lira yazın"

Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan Tuğçe P, "Mükemmel, çok güzel. İsterseniz 10 bin lira yazın" diyerek tepki gösterdi. Ekipler, buradaki işlemlerin arından 21 yaşındaki Tuğçe P'yi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurda yerleştirildi. Yanında bulunan 4 arkadaşı da temaslı yazılarak 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: İsterseniz 10 bin lira yazın
Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: İsterseniz 10 bin lira yazın
Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: İsterseniz 10 bin lira yazın
Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: İsterseniz 10 bin lira yazın
Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: İsterseniz 10 bin lira yazın
Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: İsterseniz 10 bin lira yazın

Koronavirüs, Karantina, PCR Testi, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: 'İsterseniz 10 bin lira yazın' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronalı genç kadından ilginç 'ceza' tepkisi: "İsterseniz 10 bin lira yazın" - Son Dakika
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