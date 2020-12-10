Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu - Son Dakika

Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu

10.12.2020 09:59

Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz: "Röntgen üzerinde akciğerde siyah alan gözükür ama hastaların röntgenlerinde siyah alan neredeyse yok" "Genç, yaşlı demeden herkes tehlikede" Adana'da korona virüs hastalarını takip...

Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu

Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz:

"Röntgen üzerinde akciğerde siyah alan gözükür ama hastaların röntgenlerinde siyah alan neredeyse yok"

"Genç, yaşlı demeden herkes tehlikede"

ADANA - Adana'da korona virüs hastalarını takip eden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz, korona virüs hastalarının akciğer röntgenlerini incelediğinde akciğerlerinin neredeyse kapalı olduğunu ve şu anda yoğun bakımda solunum cihazına bağlı yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi alan ve ölümlere sebep olan korona virüs en çok akciğerleri etkiliyor. Akciğerlerde tutuluma yol açarak, solunum yetmezliği, nefes darlığı ve zatürreye sebep olan virüsün organa verdiği hasar, hastalığın yol açabileceği zararları gözler önüne seriyor. İhlas Haber Ajansı (İHA), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören hastalara ait akciğer görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, hastalığın ne kadar hızlı ilerlediği görülüyor.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz, röntgenleri incelediği sırada normal sağlıklı bir akciğerde röntgen üzerinde siyah alanların olması gerektiğini ancak korona virüs hastalarının akciğerlerinin tamamen beyaz göründüğünü ve solunum güçlüğünü çekip makineye bağlı yaşadıklarını söyledi.

Virüsün akciğere indiğinde çok ağır zatürreye dönüştüğünü Belirten Özyılmaz, "Korona virüs akciğere indiğinde çok ağır bir zatürre tablosuna neden oluyor. Bu ağır zatürre tablosu akciğerlerde oksijen dengesini bozduğu içinde hastalarımızda hipoksemi dediğimiz durum ve solunum yetmezliği oluyor. Bu ağır zatürre nedeniyle de pek çok hastamız servis ve yoğun bakımlarda yatmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

"Akciğer grafisine bakınca anlıyoruz"

Korona virüsün akciğere indiği hastaların röntgen sonuçlarının kötü olduğunu belirten Özyılmaz, "Aslında teorik olarak daha önce gördüğümüz diğer mikroplara ve diğer nedenlere bağlı şeylere benziyor. Ancak bir takım nüans farklı var. Biz artık akciğer grafisinde görür görmez bunun korona virüs olup olmadığını hemen anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki herkesin korona virüs tehlikesi altında olduğunu belirten Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz, "Genç, yaşlı demeden herkes tehlike altında. Şu an pandeminin başından beri hasta sayıları artmış durumda. Tehlike devam ediyor. Maske, mesafe ve hijyen önlemlerine titizlikle uyulması gerekiyor. Bu yüzden semptomu olan kişiler öksürük, ateş, tat ve koku almada bozukluk olan kişilerin en kısa zamanda tetkik yaptırması gerekiyor" dedi.

Uzun vadedeki etkileri bilinmiyor

Sosyal medyada sıkça dolaşan, 'Korona virüse yakalanan kişiler spor yapamaz' iddialarına da açıklık getiren Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz, daha sonra şunları söyledi:

"Korona virüsün uzun vadedeki etkileri daha bilinmiyor. Çünkü 9-10 ay öncesine kadar böyle bir hastalık hayatımızda yoktu. Ancak bu virüs bir zatürre nedeni olduğu için daha önce çok zatürre geçiren hastayı takip ettik. Zatürre iyileşebilen bir hastalıktır. Eğer ki iz bırakmadan iyileşirse hastaların hayatına herhangi bir iz bırakmayacaktır. Ancak bazı kişilerde bunların da kimler olduğu bilimsel olarak açıklanmış değil. İz bırakırsa daha sonraki yaşamlarında bazı problemlerle karşılaşabilirler. Spor yapamayacaklarını söylemek çok iddialı olur."

Kronik hastalıkları olanların korona virüse yakalandığında büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Özyılmaz, "Obez, kronik kalp, şeker ve tansiyon gibi hastalığı olan kişiler bu hastalığa yatkınlar ve ağır geçiriyorlar. Bu kişilerin önlemlere çok daha fazla dikkat etmesi şart. Halkımızdan maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini istiyoruz. Çünkü 9-10 aydır ülkedeki bütün sağlık çalışanları adeta bu virüsle savaş halinde. Artık sağlık çalışanları da hastalanmaya başlamıştır. Gerek sağlık çalışanlarımızın, gerek halkımızın en az hasarla hastalığı atlatabilmesi için önlemlere son derece uyulması gerekli" şeklinde konuştu.

Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu
Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu
Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu
Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu

İhlas Haber Ajansı, Balcalı Hastanesi, Koronavirüs, Adana, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu - Son Dakika


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