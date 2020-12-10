Koronalı taksici, gözyaşları içinde "evinizden çıkmayın" çağrısı yaptı - Son Dakika

Koronalı taksici, gözyaşları içinde "evinizden çıkmayın" çağrısı yaptı

Koronalı taksici, gözyaşları içinde "evinizden çıkmayın" çağrısı yaptı Hatay'da korona virüse (Covid-19) yakalanan taksi şoförü, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde "evinizden çıkmayın" çağrısı yaptı.

Koronalı taksici, gözyaşları içinde "evinizden çıkmayın" çağrısı yaptı HATAY - Hatay'da korona virüse (Covid-19) yakalanan taksi şoförü, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde "evinizden çıkmayın" çağrısı yaptı. Arsuz ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Şeref Keskin korona virüse yakalandı. İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi gören Keskin, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Allah rızası için evinizden çıkmayın yaşamak çok güzel nefes almak çok güzel bu işin şakası yok. Lütfen evinizden çıkmayın" çağrısını yaparken gözyaşlarını tutamadı.

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