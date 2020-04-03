Son Dakika › Güncel › 'Koronalıyım' diyerek polise tüküren kişi tutuklandı - Son Dakika
"Koronalıyım" diyerek polise tüküren kişi tutuklandı
6 saat önce
Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltı işlemi yapılırken, görevli polislere "Koronalıyım" diyerek tüküren kişi tutuklandı.
Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltı işlemi yapılırken, görevli polislere "Koronalıyım" diyerek tüküren kişi tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesindeki bir evde kavga ve silahlı şahıs ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, adreste bulunan E.D'yi etkisiz hale getirdi.
Polis aracına bindirildiği sırada görevli polislere hakaret eden ve "Koronalıyım, al" diyerek tüküren E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından, "aile içi şiddet" ve "görevli memura hakaret" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi.
E.D. Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:00 Kaynak: AA
Son Dakika Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı