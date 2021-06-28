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"Koronalıyım" diyerek polise tükürmüştü! Emekli astsubayın tüm cezaları ertelendi - Son Dakika

"Koronalıyım" diyerek polise tükürmüştü! Emekli astsubayın tüm cezaları ertelendi

28.06.2021 17:19

Antalya'da, geçtiğimiz ay meydana gelen olayda birlikte yaşadığı kadını öldürmekle tehdit eden ve olay yerine gelen polise "Ben de koronavirüs var" diyerek tükürüp, küfür eden emekli astsubay "görevi yaptırmamak için direnme", "hakaret" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından hapis ve adli para cezaları verilmişti. Sanığın tüm cezaları ertelendi.

Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede 3 Nisan günü meydana gelen olayda, emekli astsubay Ebubekir D. ile bir süredir birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Ebubekir D.'nin kendisini öldürmekle tehdit edip, silahla korkuttuğunu iddia eden Volice, odaya kapanıp, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSLERE YAPMADIĞINI BIRAKMADI

Polis, Ebubekir D. ile konuşup, ikna etmeye çalıştı. Ebubekir D., polise teslim olmayacağını belirterek, olay yerine askeri görevlilerin gelmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler geldi. Binaya giren ekipler, yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülmek istenen Ebubekir D., ekip otosuna bindirileceği sırada "Ben koronavirüslüyüm" diyerek, tükürüp, küfretti. Ekip otosuna zarar veren Ebubekir D., emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ebubekir D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

'Koronalıyım' diyerek polise tüküren emekli astsubayın cezaları ertelendi

"TEHDİT VE HAKARETLERDE BULUNMUŞTUR"

Ebubekir D. hakkında, 'görevi yaptırmamak için direnme', 'hakaret' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından iddianame hazırlanıp, dava açıldı. Antalya 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasına tutuksuz sanık Ebubekir D., şikayetçi polisler ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polislere hitaben ağır küfürlerde bulunduğunu belirterek, "Sanık Ebubekir D., emniyet görevlileri olan katılanlara hitaben 'Beni hiçbir polis alamaz. Kapıda duran bütün polisleri öldüreceğim. Beni ancak ölü alırsınız' diyerek tehdit ve hakaretlerde bulunmuştur. Ayrıca sanık taşıma ruhsatlı tabancasının mekanizmasının atım yatağına mermi sürmesi üzerine polisler koridoru boşaltmıştır. Sanık polis aracına bindirilirken de polislere hitaben 'Bende koronavirüs var. İnşallah size de geçer, hepiniz geberirsiniz' diyerek görevli polislere tükürüp küfür etmeye devam etmiştir. Sanık ayrıca ekip aracına zarar vermiştir" dedi.

'Koronalıyım' diyerek polise tüküren emekli astsubayın cezaları ertelendi

CEZASI ERTELENDİ

Sanık Ebubekir D., beraatını isteyerek, "Polisler olayı kişiselleştirmiştir. Ben öldürüleceğimden emindim. İki rekat da namaz kıldım. Ben o kadar çatışmaya girmiş insan olarak ilk kez kendimi aciz hissettim" diye konuştu.

Mahkeme, sanığa 'görevli memura görevini yaptırmamak için direnme' suçundan suçundan 9 ay 10 gün hapis, 'hakaret' suçundan 7 bin 600 TL adli para cezası, 'kamu malına zarar verme' suçundan ise 10 ay hapis cezası verdi, ancak bu cezayı da 6 bin TL adli para cezasına çevirdi. Mahkeme cezalarla ilgili sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını erteleyip, 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

Koronalıyım diyerek polise tükürmüştü! Emekli astsubayın tüm cezaları ertelendi
Koronalıyım diyerek polise tükürmüştü! Emekli astsubayın tüm cezaları ertelendi
Koronalıyım diyerek polise tükürmüştü! Emekli astsubayın tüm cezaları ertelendi
Koronalıyım diyerek polise tükürmüştü! Emekli astsubayın tüm cezaları ertelendi
Koronalıyım diyerek polise tükürmüştü! Emekli astsubayın tüm cezaları ertelendi
Koronalıyım diyerek polise tükürmüştü! Emekli astsubayın tüm cezaları ertelendi

Astsubay, Hakaret, Emekli, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Koronalıyım' diyerek polise tükürmüştü! Emekli astsubayın tüm cezaları ertelendi - Son Dakika


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