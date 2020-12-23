Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı

Koronavirüs dünyayı derinden sarsmaya devam ediyor. Almanya'da bilim insanları virüsün şu ana kadar 17 farklı mutasyona uğramış hali olduğunu açıkladı.

Aşıların mutasyona karşı etkili olması umut edilirken, bu durumdan kurtulmanın en iyi yolunun izolasyon olduğu belirtildi. Mutasyon geçirmiş virüsün Almanya ile çevre ülkelere ulaştığı da sanılıyor.

BİR GÜNDE 60 CANSIZ BEDEN YAKILDI

Dün açıklanan verilere göre Almanya'da 962 kişi daha koronavirüs nedeniyle öldü. Birçok yerde ise koronadan hayatını kaybedenler krematoryumda yakılmaya başlandı.

Almanya'da koronavirüs kurbanlarının yaş ortalaması 80'in üzerinde. Ölenler özel tabutlara konuluyor ve tabutlar paketleniyor. Cesetlerin birçoğu yakılmaya gönderiliyor. Sadece Meissen kentindeki krematoryumda dün 700. kişi yakıldı. Şirketin müdürü Jörg Schaldach, bunun için üç mesai çalıştıklarını, günde 60 cansız beden yakabildiklerini söyledi.

NAZİ KAMPLARINDA DA VARDI

Almanya'da krematoryumlar özellikle Nazi toplama kamplarında meşhur olmuştu. Roma döneminden beri kullanılan krematoryumlar, buralarda yeniden inşa edilmiş ve gazla boğulan ya da çeşitli şekillerde öldürülen Yahudiler'in cesetleri buralarda yakılmıştı. Günümüzde krematoryumda genellikle yüksek risk veya bulaşıcı hastalık taşıyan cesetler yakılıyor.