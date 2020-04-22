Koronanın 5 büyük lige faturası 3,5 milyar Euro - Son Dakika
Son Dakika Spor Koronanın 5 büyük lige faturası 3,5 milyar Euro - Son Dakika Spor

Koronanın 5 büyük lige faturası 3,5 milyar Euro

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan ve yaşamları derinden etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını, kişileri bir araya getiren en önemli faaliyetlerden biri olan organize sporu da durma noktasına getiriyor.

Koronanın 5 büyük lige faturası 3,5 milyar Euro, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan ve yaşamları derinden etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını, kişileri bir araya getiren en önemli faaliyetlerden biri olan organize sporu da durma noktasına getiriyor. İptal edilen müsabakaların geleceği belirsizliğini korurken, sporseverlerin kafalarında birçok soru işareti varlığını koruyor. Uzmanlar ise sürenin böyle devam etmesi durumunda kulüplerin gelir oluşturabilmek için çevrimiçi platformlara yönelmesini öneriyor. Bunun yanında mümkün olduğu noktalarda sektörün dijital platformlara geçme ihtimali de uzmanlar tarafından konuşulurken yabancı oyuncuların geri gelip gelmeyeceği sorusu tartışılan bir diğer konu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cem Tınaz, salgının etkisiyle Avrupa'nın beş büyük ligindeki toplam zararın 3,5 milyar Euro (26.6 milyar TL) düzeyinde olabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Dr. Tınaz, "Analistler NBA sezonunun ertelenmesinin ekonomi için 1 milyar Dolar zarar ortaya çıkaracağına dikkat çekiyor. Bu yılın en büyük spor organizasyonlarından olan Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesinin tahmini maliyetinin ise 2 milyar Dolar düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi 11.000 olimpik atleti, 4.400 paralimpik atleti, etkinlikte görev alacak yaklaşık 80.000 gönüllüyü ve profesyonelleri doğrudan etkiledi. Diğer yandan bazı spor örgütleri spor endüstrisine nefes aldıracak girişimlerde bulunuyor. Sport England'ın korona virüs sırasında spor ve fiziksel aktivite sektörü için 195 milyon Euro değerinde fon sağlayacağını açıklaması bunlardan biri. Erkeklerde dünya tenisinin şu anki bir numarası olan Novak Djokovic, dünyanın en iyi 100 erkek oyuncusunun, dünya sıralamasının 250'nci ile 700'üncü basamakları arasında yer alan oyuncuların finansal zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak için yaklaşık 5 milyon Dolar para bağışlamasını sağlayacak bir öneri getirdi" dedi.

"Futbola negatif testli futbolcularla devam etmek gündemde"

Kriz bu şekilde devam ederse sektörün mümkün olduğunca dijital ortama geçebileceğini söyleyen Tınaz, e-spora talebin arttığını belirterek, "Belarus Ligi, Rusya, İsrail ve Hindistan dahil olmak üzere 10 yeni yayın anlaşması imzalandı. Maçlar bu ülkelerde yayınlanmaya başladı. E-spor hem içerik hem de bahis olarak satılabilir bir ürün. İlgi o tarafa kayacak. Bu durumun ekonomik boyutu olduğu gibi ciddi sosyal ve psikolojik boyutları da var. Müsabakalar, kişilerin haftalık ritüelleri içinde önemli bir yer tutuyordu. Bu yapıyı birbirine bağlı bir çarklar sistemi olarak düşündüğümüzde maçlar durduğunda dolaylı olarak her şey duruyor" şeklinde konuştu. Ayrıca sektör için alternatif modellerin konuşulduğuna dikkat çeken Tınaz, Almanya Ligi için mayıs ayında uygulamaya geçmesi planlanan yeni bir modelin uygulanabileceğini ifade etti. Tınaz, Almanya Bundesliga'da müsabaka oynayacak her oyuncuya maç öncesi test yapılmasının, pozitif çıkanların karantinaya alınıp sonucu negatif çıkanların ise sahaya çıkmasının gündemde olduğunu belirtti.

Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:02 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor         
19:49
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık         
17:57
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
17:54
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı         
17:51
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam 350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam         
17:07
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi         
17:00
Son Dakika: İran'dan Trump'ın Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın         
16:56
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi         
16:52
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti         
16:45
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu         
16:41
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim         
16:34
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı         
16:34
Mermer ustası, ilgi artınca Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı         
16:31
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi         
16:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 20:16:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronanın 5 büyük lige faturası 3,5 milyar Euro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]