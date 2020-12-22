Koronanın başlangıç noktası Vuhan'dan tepki çeken görüntüler! Maskesiz ve sosyal mesafesiz eğlendiler

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başlangıç noktası olan Çin'in Vuhan kentinden flaş görüntüler geldi. Elde edilen bilgilere göre koronavirüs salgınında önemli seviyeleri geride bırakan ve kentteki nüfusun önemli bir kısmını aşılamayı başaran Vuhan'da gece hayatı yeniden başladı.

BAZILARI MASKE TAKMADI

Vuhan'da kaydedildiği aktarılan ve dünya basınına yansıya görüntülerde bazı kişilerin maske taktığı bazı kişilerin ise maskesiz eğlendiği görüldü. Sosyal mesafe kurallarının kaldırıldığı eğlence, "Çin virüsü atlattı" şeklindeki yorumların yapılmasına neden oldu.